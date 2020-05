Objektív döntések helyett a szólásszabadság csorbítása a Facebookon?

Megosztás Tweet



A szakértők szerint a Facebook új ellenőrző bizottságának objektivitása megkérdőjelezhető, a közösségi média tovább szűkíti majd a szólásszabadság jogát, és várhatóan szerepet akar játszani a következő választások kampányában Magyarországon is.

„A Facebook által felállított felügyelőbizottság révén emberek döntenek majd tartalmakról, ebből fakadóan a Facebook innentől kezdve csak egy médium, nem közösségi média, és nem szabad felület” – mondta Aczél Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének igazgatója a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

A Facebook bejelentésre reagált, ami szerint egyfajta legfelsőbb bíróságot hoz létre a közösségi oldal, amely nemcsak a Facebook, hanem az Instagram felett is hivatott dönteni. A bizottság összetételével kapcsolatban elmondta: „A Facebook közösségi elvrendszere a hitelesség, az adatbiztonság, a bizalom és a méltóság, a most felállított testületet ugyanezen elvek alapján válogatták. Nagy kérdés, hogy ezt tudja-e egy személy valaha teljesíteni,

hogy ez a bizottság tudja-e, abban pedig kételkedem”

– mondta.

Liberális többség a „legfelsőbb bíróságban”

Példaként felhozta, hogy az elvileg objektivitást hangoztató bizottság tagja az a Pamela S. Karlan stanfordi jogászprofesszor, aki nyíltan az amerikai Demokrata Párt támogatója, anyagilag is. „Bizonyára elfogulatlan egy bizonyos szempontból, és ezt szándékosan mondom most kritikusan” – fogalmazott Aczél Petra.

Az adásban elhangzott, hogy a Facebook által felállított bizottságnak egyébként tagja az a Sajó András is, aki a Soros-egyetem alapító dékánja.

„A testület fel tudja mutatni, hogy van egy konzervatív is köztük, de ezenkívül csak liberális emberek vannak, illetve egy tegnapi, egyesült államokbeli hír szerint egyik tagjuk nyíltan szimpatizál a Muszlim Testvériség nevezetű terrorszervezettel” – mondta Megadja Gábor eszmetörténész.

„Ha végignézünk a testület névsorán, akkor sok kétségünk nem lehet afelől, hogy milyen irányba fog elmozdulni a mérleg nyelve” –

fogalmazott Megadja, aki szerint az ellenőrző testület létrehozása csak egy látszatmegoldás.

Több javaslat felmerült, amelyek ténylegesen megoldhatták volna a problémát, például hogy darabolják fel a Facebookot a trösztellenes törvény mentén, vagy maguk a felhasználók legyenek részvényesek.

„Ezek nem látszatmegoldások lettek volna, minthogy kinevezünk egy függetlennek és objektívnek nevezett,

masszívan elfogult testületet,

hanem valóban a felhasználók és a közösség kezébe adták volna a döntés jogát bizonyos esetekben. Ez nem történt meg, és valószínűleg nem is fog megtörténni” – tette hozzá.

Aczél Petra szerint a közösségi médiában már régen nem arról van szó, hogy mi fér még bele, „hanem az, hogy mit kell kiszorítani onnan”. A közösségi oldalak lényege, hogy egymás közössége révén értesülünk a világról, és nem egy megszerkesztett hírből. Hozzátette, ugyanakkor nehéz az, hogy bár mi azt hisszük, hogy a közösségi oldal hírei nincsenek megszerkesztve, ez valójában nincs így.

„Több javaslat felmerült, amelyek ténylegesen megoldhatták volna a problémát egy olyan véleményklímában, ami vagy kirekeszt más gondolatokat, véleményeket, vagy észre sem vesszük, hogy egy idő után már csak olyannal kínál meg bennünket ez az oldal, amit eredetileg kerestünk, vagy amit úgy lát, hogy hozzánk közel áll” – fogalmazott.

A Facebook nyíltan be akar avatkozni a választásokba

A „legfelsőbb bíróságként” emlegetett testület gyakorlati működése körül egyelőre rengeteg a kérdőjel, Aczél Petra szerint az, hogy a testületnek kilencven napon belül kell döntenie, azt jelenti, hogy nem egyedi döntések, hanem elvi döntések születnek majd.

„Kilencven nap az adott tartalom szempontjából azt jelenti, hogy elveszti aktualitását”

– szögezte le.

Megadja Gábor mindemellett úgy véli, hogy a szólásszabadságot is jelentősen csorbíthatja mindez: a Facebookon a szólásszabadság a legtöbb ország szólásszabadsággal kapcsolatos törvényeihez képest már most is lényegesen szűkebb.

„Ez hatványozódni fog a következő időszakban, még szűkebbre lesznek szabva a szólásszabadság határai. A helyzet az, hogy a Facebook, kiegészülve ezzel a testülettel, nyíltan be akar avatkozni választásokba, az én feltételezésem szerint egyébként majd Magyarországon is, ahogy történt az az önkormányzati választások idején is” – mondta az eszmetörténész.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.