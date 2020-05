A magyar kisebbség fenyegetése lehet az új norma a román belpolitikában

A műsorban Klaus Johannis román államelnök magyarellenes kijelentéseiről beszéltek, amikor a szakértő kifejtette, az államelnök úgy érezheti – mivel ez már a második mandátuma, így nem választható újra –, hogy többé nem kell „finomkodnia”, és a magyarokkal szembeni valódi érzéseinek is hangot adhat.

Ugyanakkor idén valószínűleg helyhatósági és parlamenti választás is lesz Romániában. „Úgy fest jelen pillanatban, hogy Európában egyedülálló módon a román kormánynak sikerült még ebben a járványos időszakban is rontania a teljesítményén” – mondta, hozzátéve, a kontinensen még a „leggyatrább” kormány is stabilizálta a támogatottságát, a román kormányzó párt, a Nemzeti Liberális Párt a felmérések szerint viszont 13 százalékot bukott.

Ebben a kontextusban rendkívül veszélyes Klaus Johannis megnyilvánulása, hiszen a megszólalásai, azoknak hangneme a magyar kisebbséget fenyegeti, és úgy néz ki, hogy ez válik a normává Romániában – mondta Pászkán Zsolt.

A címlapfotó illusztráció.