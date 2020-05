Már Oroszországban van a második legtöbb igazolt fertőzött

Megosztás Tweet



Oroszország „átvette” az Egyesült Államok mögött a második helyet a világon az igazolt fertőzések számában, kedd estig világszerte 4 222 968-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 287 809, a gyógyultaké pedig 1 476 137 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Eközben számos országban tovább enyhítenek az eddigi korlátozásokon.

A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta koronavírus-fertőzésnek az Egyesült Államokban van, ahol kedd estig 1 354 504 volt az igazolt fertőzöttek, 80 900 a halálos áldozatok és 232 733 a gyógyultak száma.

Oroszországban a kedden közzétett hivatalos adatok szerint az elmúlt egy nap alatt 10 899-cel 232 243-ra nőtt az igazolt fertőzések száma, ami meghaladta a spanyolországi adatot, és az második helyen áll az Egyesült Államokban regisztrált szám mögött.

A halottak száma 107-tel 2116-ra, a gyógyultaké pedig 3711-gyel 43 512-re emelkedett. A járvány kezdete óta elvégzett tesztelések száma meghaladta az 5,8 milliót. Eközben Moszkvában ismét működni kezdtek kedden a Covid–19-járvány miatt leállított ipari vállalatok és újraindultak az építkezések. Új fejlemény, hogy kórházba szállították koronavírus-fertőzéssel Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét.

Ukrajnában keddre meghaladta a 16 ezret az azonosított fertőzöttek száma, az elmúlt 24 órában 375 új fertőzöttet azonosítottak – a múlt héten még több napon át ötszáz fölött volt a napi növekmény –, velük együtt az eddig regisztrált fertőzöttek száma elérte a 16 023-at. A betegségben elhunytak száma 17 újabb halálos áldozattal 425-re emelkedett, a gyógyultaké 85-tel 3373-ra.

Spanyolországban 27 ezerhez közelít az új koronavírus okozta halálesetek száma – közölte kedden a spanyol egészségügyi minisztérium, amely elrendelte a külföldről érkezők szabad mozgásának kéthetes korlátozását is. Az elmúlt egy nap során a fertőzöttek közül 176-an hunytak el, a halálozások száma már negyedik napja kétszáz alatt maradt. A járvány eddigi 26 920 emberéletet követelt az országban. Tovább nőtt a gyógyultak száma: az elmúlt 24 órában 1841 pácienst nyilvánítottak ismét egészségesnek.

Németországban eddig 172 576 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust, a betegségben meghalt igazolt fertőzöttek száma 116-tal 7533-ra emelkedett. A gyógyultnak minősülő – a fertőzésen már átesett igazolt fertőzöttek – becsült száma 147 200, ami 1600-zal több vasárnaphoz képest.

A nyolc hétig tartó általános karantén feloldását követő első napon a franciák tömegesen indultak cigarettát venni a francia–spanyol határon fekvő Perthusba, ahol feleannyiba kerül a dohánytermék, mint Franciaország más településein. Miután nem tartották be a társadalmi távolságtartás szabályait, a rendőrségnek kellett beavatkoznia.

A Johns Hopkins esti összesítése szerint Olaszországban 2221 216 a koronavírus fertőzöttjeinek, 30 739 a halálos áldozatainak száma, és 109 039-en gyógyultak fel. Az előrejelzések szerint a fodrászatok és kozmetikai szalonok megrohamozása várható május 18-ától, és szigorú óvintézkedésekkel nyitják újra a strandokat is. A mintegy félmillió olaszországi bár és étterem megkezdte felkészülését a vendégek hétfőtől újrakezdődő fogadására.

A szlovén kormány döntött a belföldi és nemzetközi légi forgalom újraindításáról, az első menetrend szerinti külföldi kereskedelmi járatok indulása június elsejétől várható. Az országban már közel két hete egy számjegyű az új koronavírus-fertőzéssel regisztráltak száma.

A legfrissebb adatok szerint 24 óra alatt eggyel 1461-re emelkedett az ismert fertőzöttek száma, és senki nem hunyt el a betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma 102 maradt. A szomszédos Horvátországban egy nap alatt tizeneggyel, 2207-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma.

A szerdán lejáró rendkívüli állapot után is csak részlegesen oldják fel a kijárási korlátozásokat Romániában: a település elhagyását továbbra is csak indokolt esetekben, az utazás halaszthatatlan voltát indokló előre megírt nyilatkozatokkal engedélyezik – jelentette be kedden Klaus Johannis államfő. Romániában eddig 15 778 embernél mutatták ki a koronavírust, közülük 991-en életüket vesztették, 238 beteget intenzív osztályon ápolnak, 7685-öt pedig gyógyultnak nyilvánítottak. Az aktív esetek száma két hete lassan csökkenni kezdett, és az utóbbi napokban 7300 körül mozgott.

Szerbiában egy nap alatt 10 114-ről 10 176-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Koszovóban hétfőről keddre 884-ről 895-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 1642-ről 1664-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma.

Montenegróban majdnem egy hete nem jelentettek új esetet, a fertőzöttek száma 324, az aktív esetek száma viszont már csak 21. A montenegrói kormány bejelentette, hogy legyőzte a koronavírust, és júniusban az idegenforgalmi szezon is megkezdődik.

Bosznia-Hercegovinában keddre 2130-ról 2141-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma.