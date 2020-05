Az amerikai járványügyi szakemberek óvatosságra intenek a gazdaság újraindításakor

Megosztás Tweet



Az amerikai járványügyi szakemberek kedden, a szenátusban tartott washingtoni meghallgatásukon óvatosságra intettek a gazdaság újraindításával kapcsolatban.

Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó amerikai intézet (NIAID) igazgatója és Robert Redfield, a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) vezetője Brett Giroir admirálissal, az egészségügyi tárca miniszterhelyettesével és Stephen Hahnnal, az élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) vezetőjével együtt számolt be eddigi munkájáról és a koronavírus-járvány várható helyzetéről kialakított álláspontjáról a törvényhozóknak.

Anthony Fauci elsősorban arra figyelmeztetett, hogy a gazdaság túl gyors újraindításának „nagyon súlyos” lehetnek. Álláspontja szerint az újraindításhoz az lenne szükséges, hogy az adott tagállamban legalább két héten keresztül folyamatosan csökkenjen a diagnosztizált fertőzések száma.

A járványügyi szakember – aki egyúttal a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport egyik tagja is – úgy vélekedett, hogy a betegek és a halálos áldozatok száma a hivatalos adatoknál „valószínűsíthetően magasabb”.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint – amelyeket az Egyesült Államokban irányadónak fogadnak el – az országban kedden délig több mint 1 millió 350 ezer diagnosztizált fertőzöttet tartottak számon, és csaknem 81 ezren hunytak el a koronavírus okozta Covid-19-ben.

A szenátorok kérdéseire válaszolva Fauci azt hangsúlyozta, hogy a járványt egyelőre nem sikerült féken tartani.

„A jó irányba tartunk, de a jó irány nem azt jelenti, hogy teljesen urai vagyunk a helyzetnek” – fogalmazott. Emlékeztetett rá, hogy míg egyes tagállamokban valóban ténylegesen csökken az új fertőzöttek aránya, több tagállamban nem így áll a helyzet.

Véleménye szerint „az idő előtti nyitás következtében ellenőrizhetetlen lesz a járványhelyzet”. Lehetségesnek mondta a járvány új hullámát is az ősszel. Mint mondta: őszre a vírus nem fog eltűnni, de agresszív intézkedésekkel megakadályozható a járvány újbóli fellobbanása.

Robert Redfield, a CDC vezetője közölte, hogy az ország mindennapi életének újraindításához alapvető fontosságú a vírustesztek széles körű alkalmazása. Bejelentette: az újraindításra vonatkozó ajánlásokat a kormányzat nemsokára közzéteszi. Ezeken a kormányzati szervek még az utolsó simításokat végzik. Az új ajánlások nemcsak a gazdaság, hanem a mindennapi élet más területeire, például az iskolák vagy a templomok működésére vonatkozó javasolt előírásokat is tartalmaznak majd.

Brett Giroir admirális, az emberi erőforrásokért és az egészségügyért felelős minisztérium helyettes tárcavezetője a kormányzat eddigi járványellenes intézkedéseiről számolt be. Rövid összefoglalója után Bernie Sanders vermonti szenátor arról faggatta, hogy amennyiben lesz oltóanyag a vírus ellen, akkor az hozzáférhető lesz-e valamennyi amerikai állampolgár számára.

Giroir leszögezte: „természetesen a kormányzat azon munkálkodik, hogy jövedelmi viszonyaitól és életkörülményeitől függetlenül mindenki hozzájuthasson a vakcinához”.

Stephen Hahn, az FDA vezetője ehhez hozzáfűzte: osztja az amiatti aggodalmakat, hogy mindenki számára elérhető legyen az oltóanyag. De hozzátette azt is: a vakcina ára nem az FDA-től függ.

Az FDA vezetője közölte azt is, hogy a szervezet éberen figyeli a hamis teszteket is, s azonnal lép, ha ilyen áltesztek forgalmazását észleli. Giroir arról is tájékoztatta a törvényhozókat, hogy szeptemberre az Egyesült Államokban már havi 40-50 millió vírustesztet végeznek majd.