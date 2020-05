Donald Trump már „Obamagate”-ről ír volt nemzetbiztonsági tanácsadója ügyében

Megosztás Tweet



„Obamagate”-ről írt a Twitteren hétfőn Donald Trump amerikai elnök, azt sejtetve, hogy demokrata elődje, Barack Obama részese volt a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Michael Flynn volt nemzetbiztonsági tanácsadó elleni vizsgálatának.

Az elnök azt követően tette közzé bejegyzését, hogy Flynn ügyvédje, Sidney Powell vasárnap interjút adott a Fox televíziónak, és abbéli meggyőződését fejtegette, hogy Obama is részese volt azon, általa összejátszásnak nevezett folyamatnak, amelynek során ügyfele ellen eljárást indítottak.

Flynn a Trump-kormányzat első nemzetbiztonsági tanácsadója volt, aki ellen a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt orosz beavatkozás vizsgálata során indítottak nyomozást, mert 2016 végén és 2017-ben Washingtonban találkozott Szergej Kiszljak akkori orosz nagykövettel, és erről nem mondta el az igazat.

Flynn együttműködött a nyomozó hatóságokkal, és első ügyvédje tanácsára elismerte, hogy a találkozókról nem tájékoztatta Mike Pence alelnököt, illetve később a nyomozókat sem. Együttműködése fejében büntetlenséget ígértek neki, ám az ügyészek megváltoztatták álláspontjukat, és hamis tanúzás miatt vádat kívántak emelni ellene.

A volt nemzetbiztonsági tanácsadó új ügyvédje azonban új bizonyítékokat tárt fel, amelyekből az látszott kiderülni, hogy a nyomozók csapdát állítottak. Nyilvánosságra hozták az igazságügyi minisztérium egyes dokumentumait is, amelyek szerint Flynn ellen lezárták a nyomozást, tisztázva őt minden feltételezett vád alól, de az FBI egyik vezető munkatársa, Peter Strzok – aki a Demokrata Párt egyik ismert anyagi támogatója is volt – ennek ellenére elrendelte a nyomozás folytatását.

William Barr igazságügyi miniszter múlt csütörtökön bejelentette, hogy a tárca vissza is vonja a vádemelési javaslatot. Trump pedig arról számolt be, hogy akár ismételten kormányzati posztot is kínálhat Flynnek.

Trump hétfőn több Twitter-bejegyzést is szentelt az ügynek. Egyikben azt írta, hogy az általa Álmatag Joe-nak nevezett Joe Biden volt demokrata alelnök, illetve várható idei elnökjelölt irányította a Flynn elleni vádaskodást. Az Obama-adminisztrációt pedig „az Egyesült Államok legkorruptabb kormányzatának” minősítette.

Egy másik bejegyzésében úgy fogalmazott: „az Obamagate kismiska a Watergate-hez képest”. Egy harmadik bejegyzésében pedig azt írta, hogy az FBI „Trumpot üldözve szélhámoskodott”.