Közös éneklésre buzdít a Kiss Kata zenekar Trianon 100. évfordulóján

A trianoni békediktátum 100. évfordulóján közös éneklésre hívja a világ magyarságát a Rákóczi Szövetség és a Kiss Kata Zenekar. Nyílt egy időkapszula is, ahová olyan videókat várnak, amelyek arról szólnak, hogy miért jó magyarnak lenni. Idén lesz éppen 100 éve, hogy 1920. június 4-én elcsatolták Magyarország területének több mint kétharmadát – közölte az M1 Híradója.

A Kiss Kata zenekar Magyar vagyok című számát korábban iskolások adták elő egy ünnepségen.

Most arra buzdít az együttes és a Rákóczi Szövetség, hogy ugyanezt a dalt minél többen közösen, online is énekeljék el Trianon 100. évfordulóján. A zenekar a békediktátumra emlékezve tervezett egy száz koncertből álló turnét is, de a járvány miatt azt nem tudták befejezni.

„Sátoraljaújhelyen kezdtük el ezt a koncertsorozatot a Rákóczi Szövetséggel és a 63. állomásáig jutottunk el ennek a koncertsorozatnak, amikor is közbeszólt a vírus. Úgy gondoltuk, hogy mindenképpen a Rákóczi Szövetséggel karöltve kellene ennek a csúcspontját létrehoznunk most, június 4-én. Mivel ezt élőben nem tehetjük meg a közönségünkkel, ezért arra gondoltunk, hogy behozzuk őket a virtuális térbe” – mondta Kiss Kata, énekesnő.

A magyarvagyok2020.hu oldalon meg is lehet hallgatni a dalt, illetve a saját felvételeket be is lehet küldeni május 20-ig. Az oldalon egyébként nyitottak egy időkapszulát is, ahová olyan videókat várnak, amelyek arról szólnak, hogy miért jó magyarnak lenni.

„Nemcsak az egyének üzeneteit várjuk, hanem akár olyan közösségekét is, mint hagyományőrző csoport, akár önkormányzatok, bármiféle közösség, aki adott esetben csoportosan szeretné megfogalmazni a gondolatát” – fogalmazott a Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky Csongor.

A virtuális időkapszula június 4-én, az összetartozás napján zárul, és csak 20 év múlva nyílik ki újra. A dalokból beküldött videókat pedig felhasználja a Kiss Kata zenekar a szám hivatalos klipjéhez, aminek premierje is szintén ezen a napon lesz látható a közmédiában.