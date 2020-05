A honvédség segítségével hoztak Magyarországra többeket is Bamakóból

Megosztás Tweet



A Magyar Honvédség segítségével hoztak Magyarországra több embert Bamakóból – nyilatkozta Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium (HM) humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára péntek este az MTI-nek.

Elmondta: Maliban épp missziós váltás van, ezzel összekötve hoztak Magyarországra négy katonát, akik közül egy magyar, három pedig szerb állampolgár. Őket leszállás után elviszik izolációra, ha tünetmentesek, nem fertőzöttek, akkor hazatérhetnek a családjukhoz.

Ruszin Romulusz kiemelte: a Magyar Honvédség igyekszik segíteni abban, hogy a magyar emberek hazatérhessenek. Eddig csaknem 10 ezer embert hoztak Magyarországra, de még több mint 600-an várnak hazatérésre.

Hozzátette: ezért is fontos, hogy a Magyar Honvédségnek olyan repülőeszközei vannak, amelyek képesek ekkora távolságot is megtenni. Ezek a gépek nem csak a katonáké, hanem a magyar embereké – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a partnerországok is számíthatnak a Magyar Honvédség segítségére.

A helyettes államtitkár köszönetet mondott a repülőtér kiszolgáló személyzetének, akik ebben a helyzetben is fogadják a Magyar Honvédség gépét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar emberek hazatérhessenek.

A címlapfotó illusztráció.