Sikerrel zárult a nemzeti régiók védelme érdekében indított aláírásgyűjtés

Lezárult a Székely Nemzeti Tanács petíciójának aláírásgyűjtése. Összegyűlt az egymillió aláírás a nemzeti régiók védelmében, de a szervezők az utolsó pillanatig várták a támogatókat. Azt szeretnék elérni, hogy a nemzeti régiókra kiemelten figyeljen az Európai Unió, és tegye elérhetővé a pályázati alapokat, a nemzetállamoktól függetlenül is.

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, csütörtök éjfélig 1 millió 80 ezer 966 aláírás gyűlt össze. Kiemelte, a sikerhez az is hozzájárult, hogy a véghajrában öt nap alatt több mint ötszázezren támogatták a kezdeményezést az online felületen.

Izsák Balázs megköszönte minden támogatónak a segítséget, azoknak is, akik aláírták, és azoknak is akik aktivistaként segítettek, és másokat is arra biztattak, hogy támogassák a kezdeményezést.

Azt is elmondta, május közepére ígérte az Európai Unió a választ arra, hogy meghosszabbíthatják-e az aláírásgyűjtést a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.