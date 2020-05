Horvátország a járvány ellenére már készül a turisztikai szezonra

Egy hónap múlva Horvátországban is elindulhat az idegenforgalmi szezon, és már hétfőtől kinyithatnak a kisebb szálláshelyek és az éttermek is. A határok azonban még zárva vannak. A turizmus adja a horvát GDP 20 százalékát, ezért a kormány most azon dolgozik, hogy a járvány ellenére júliusban és augusztusban sok turista utazzon hozzájuk.