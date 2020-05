Még 130 ezer aláírásra van szükség a nemzeti régiók kezdeményezés érvényességéhez

Már csak két nap írható alá a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése, amelyet a nemzeti régiók védelmében indítottak. A koronavírus-járvány igencsak megnehezítette az aláírásgyűjtést, de a szervezők bíznak benne, hogy csütörtökig sikerül megszerezni az egymillió szignót.

Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, az utóbbi napokban napi szinten hatvan-hetvenezer aláírás érkezett be a nemzeti régiók támogatására. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy jelenleg összességében online 670 ezer aláírás gyűlt össze, papíron pedig kétszázezer, tehát összesen 870 ezer aláírásnál tartanak.

Még 130 ezerre van még szükség, ahhoz hogy az aláírások száma elérje az egymilliót

– emelete ki. Hozzátette, erre mindössze két nap áll rendelkezésre.

Elmondta, ha tudják tartani a hátralévő két napban is azt az intenzív tempót, amit az utóbbi napokra jellemző volt, akkor sikerül megszerezni a kellő számú aláírást.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel az egymillió aláírásnak legalább hét uniós országból kell érkeznie, ezért az elmúlt napokban mobilizálták a nemzetközi partnereiket is, többek között a flamandokat, vallonokat, korzikaiakat, bretonokat és a elzásziakat is.

Úgy látja a nemzeti régiók polgári kezdeményezésnek a sikeressége alapvetően a magyar nemzetközösség tagjain múlik. Hozzátette, ha minden ország ugyan olyan mértékben támogatná a kezdeményezést mint a magyar kormány akkor Ausztriából és Horvátországból akár három óra alatt is be lehetne gyűjteni az országonkénti minimum számú aláírást.

Azt is elmondta, egyelőre nem kaptak egyértelmű választ az Európai Bizottságtól arra a kérésükre, hogy a koronavírus járvány miatt kitolhatják-e az aláírásgyűjtés határidejét.

A kezdeményezést az irdala.hu honlapon keresztül lehet támogatni.

A címlapfotó illusztráció.