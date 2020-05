Katonák, kémek, feleségek: vádemelés Necas ellen

Megosztás Tweet



Vádat emelt az államügyészség hétfőn Petr Necas volt cseh kormányfő ellen hamis tanúskodás miatt - jelentette az Aktuálne.cz hírportál.

Necas azért került bíróság elé, mert az ügyészségi vizsgálatok szerint két ízben is hamisan tanúskodott volt kabinetfőnöke, mai felesége ügyében. Jana Nagyovát, ma Necasovát azzal vádolják, hogy kabinetfőnöksége idején jogtalanul visszaélt a katonai titkosszolgálatokkal, amikor megbízta őket a kormányfő akkori feleségének megfigyelésével.

Necas – hogy akkori szeretőjét, mostani feleségét mentse – kétszer is azt vallotta a vizsgálatok során, hogy személyesen ő adott utasítást egykori felesége, Radka megfigyelésére. Indokként azt hozta fel, hogy gondoskodni akart egykori felesége biztonságáról.

“Petr Necas ügyét ma kapta meg a bíróság” – erősítette meg a hírportálnak hétfőn Dana Sindelárová, Prága első kerületi bíróságának alelnöke. Hamis tanúskodása miatt a hatályos cseh törvények szerint akár hároméves szabadságvesztés is kiszabható rá. A volt miniszterelnök ügyvédje annyit mondott, hogy az eljárási szabályok szerint nem kommentálhatja az esetet.

A polgári demokrata (ODS) Petr Necas 2010 júniusától 2013 júliusáig volt Csehország miniszterelnöke. Necas az első cseh miniszterelnök, aki bíróság elé kerül. A kormányfő és az ODS akkori elnökének bukását egy korrupciós botrány okozta.

Kabinetfőnöke és szeretője, Nagyová 2012-ben azért rendelte el a kormányfő feleségének megfigyelését, hogy esetleg kompromittáló információkat szerezve meggyorsítsa főnöke válását.

Kabinetfőnökként azonban erre nem volt felhatalmazása, így túllépte jogkörét. Az éveken át húzódó bírósági perben Nagyová-Necasová végül is három év feltételes szabadságvesztést kapott, és tíz évre eltiltották vezető közigazgatási tisztségektől. Necas az ügyben tanú volt, és az ügyészség szerint két ízben is hamisan vallott, hogy mentse mai feleségét. Most ezért bíróság előtt kell felelnie.