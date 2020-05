Újraindul az európai autóipar

Megosztás Tweet



Néhány kivétellel újraindulnak a korábban a koronavírus-járvány miatt kontinens-szerte leállt európai autógyárak, Magyarországon az Audi, a Mercedes és a Suzuki gyárában már zajlik termelés, sok helyen pedig május első hetén indulnak újra a gyártósorok.

Munkások dolgoznak a Mercedes-Benz S-osztály modelljeinek szerelőcsarnokában a Daimler AG német járműgyártó sindelfingeni gyárában (FotóMTI/EPA/Ronald Wittek)

Idehaza április végére az Audi, a Mercedes és a Suzuki is újraindította a termelést, igaz a korábbinál kevesebb autó készül egyelőre a magyarországi gyárakban. Valamennyi gyártó nagy hangsúlyt fektet a dolgozók biztonságára, speciális intézkedések mellett folyik a munka Esztergomban, Győrben és Kecskeméten is. A szentgotthárdi Opel gyár már április közepén jelezte, hogy készen áll arra, hogy elinduljon a termelés, de egyelőre nem tudni, mikor kerülhet erre sor, ahogy a cégcsoport többi gyáregységének újranyitási időpontja is bizonytalan.

A közép-európai országokban elsők között indult újra a termelés,

a magyarországi gyárakhoz hasonlóan Szlovákiában már szintén készülnek az új autók a sorokon.

A KIA Motors zsolnai gyárában már április 6-tól zajlik a termelés, a VW pozsonyi gyára április 20-án indult újra. A Jaguar nyitrai üzeme is áll egyelőre, a tervezett újranyitás dátuma május 18., csakúgy, mint a márka ausztriai gyára esetében.

A Skoda Mladá Boleslav-i összeszerelőüzeme. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

Csehországban a Skoda az esztergomi Suzuki gyárhoz hasonlóan ezen a héten kezdte el újból a munkát gyáraiban, a Hyundai azonban már április 14. óta termel.

Sok európai gyárban május első felére tervezik a sorok beindítását:

Aston Martin: a wales-i gyár május 5-én indul, az angliai Gaydonban egyelőre bizonytalan az újrakezdés dátuma.

A BMW május 4. és 18. között indítja el európai gyártó- és összeszerelői üzemeit, a Daimler üzemei a napokban, ahogyan a Renaultnál is – csökkentett kapacitással ugyan – elindultak a gyártósorok, csakúgy, mint a márkához tartozó Dacia-nál.

A Ferrari Maranelloban és Modenaban is május 4-én rajtol, és a terveik szerint már jövő hét második felétől a korábbi termelési ütemben zajlik majd a munka.

A FIAT ezen a héten fokozatosan kezdte meg a termelést üzemeiben, május 4-től valamennyi olaszországi gyáregységben újraindul a termelés, ahogyan a lengyelországi és törökországi gyárakban is.

A Ford és a Nissan európai üzemei szintén május 4-től működnek. A Toyota franciaországi és lengyelországi gyáraiban április 21-22-én kezdődött újra a termelés, az Egyesült Királyságban és Törökországban a többi gyártóhoz hasonlóan május 4-én kezdődik el ismét az autógyártás.

A Volvo svédországi és belgiumi gyárai az elsők között indultak újra, mindkét helyszínen április 20-tól zajlik a termelés.

Védőmaszkot viselő dolgozó a Volkswagen poznani autógyárában 2020. április 27-én, miután újranyitották az üzemet.(Fotó:MTI/PAP/Jakub Kaczmarczyk)

A VW április 20-át követően kezdte el újraindítani a gyártást üzemeiben, a cég zászlóshajója, a wolfsburgi gyár e hét hétfőn vette fel ismét a munkát.

A Peugeot-Citroen csoport egyelőre mindenütt kivár,

leghamarabb valószínűleg a szlovákiai gyárban kezdődhet meg a termelés május 11-én, de várhatóan jövő héten döntenek valamennyi üzem sorsáról. Ugyanígy kétséges egyelőre a cégcsoporthoz tartozó Opel gyáregységeinek – így a szentgotthárdi üzemé is – újraindítási időpontja, és kivár egyelőre a Honda is, az angliai Swindonban lévő üzemében nem tudni, mikortól kezdődhet újra a munka.

A címlapfotó illusztráció.