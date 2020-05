Jelentések szerint Kim Dzsongun megjelent egy műtrágyagyár felavatásán

Megosztás Tweet



Húsz nap után ismét nyilvános rendezvényen jelent meg Kim Dzsongun, legalábbis az észak-koreai hírügynökség szerint. Azt állítják, hogy az észak-koreai vezető május elsején egy műtrágyagyár átadóján vett részt, fotókat is bemutattak bizonyítékként. Kim Dzsongun egészségi állapotáról hetek óta különféle találgatások keringtek. Volt, hogy halálhírét is keltették, egyes információk szerint szívműtéten eshetett át, és később az állapota válságosra fordult. Más feltételezések szerint viszont csupán a koronavírus-járvány miatt nem mutatkozott emberek között.

Észak-Korea hírügynöksége szombaton jelentette, hogy Kim Dzsongun, a kommunista ország vezetője megjelent nyilvánosan május elsején egy műtrágyagyár felavatásán. A ceremóniáról fotók jelentek meg az állampárt – a Koreai Munkapárt – Rodong Szinmun című lapjában.



Amennyiben Észak-Korea vezetőjének valóban komolyan baja lenne, a hatalmi harcok lejátszásáig érdeke is lehetne eltitkolni Észak-Koreának, de egy idő után ki kellene állni és bemutatni az új vezetőt – mondta az M1 Ma reggel című műsorában Salát Gergely sinológus. Hozzátette, valószínűleg maguk az észak-koreaiak is találgattak, de az is elképzelhető, hogy ez az egész hírhullám Észak-Koreából indult.

Kim Dzsongun eltűnése kapcsán felmerült az utódlás kérdése.

„Annyira a Kim család kultuszára épült az elmúlt 70 évben a rezsim, hogy szinte elképzelhetetlen lenne, hogy olyan valaki első számú vezetővé lépjen elő, aki nem a Kim család tagja. Probléma viszont az, hogy kevesen vannak a családban. Kimnek van egy húga, aki az utóbbi években gyakran mutatkozik a koreai vezetővel együtt. Azonban az a probléma, hogy nő, Észak-Korea pedig nagyon férfijogú társadalom, szinte elképzelhetetlen lenne, hogy a koreai hadsereg elfogadná, hogy nő legyen a főparancsnoka” – fejtette ki.

Szóba jöhet még egy-két nagybácsi, esetleg távolabbi rokon. Egyelőre egyértelműen kijelölt utód nincs.