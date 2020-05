A Republic dalával üzentek szeretteiknek az Ausztráliában élő magyarok

Megosztás Tweet



Zenés videóval üzennek az ausztráliai magyarok. Több ezer kilométeres távolságból, a kontinens minden pontjáról küldtek videókat, hogy újabb karanténdal születhessen. A közösség az egyik Republic slágert választotta, az akcióhoz a zenekar is csatlakozott – hangzott le za M1 Híradójában.

Ha itt lennél velem – a Republic zenekar népszerű slágerével üzentek az Ausztráliában élő magyarok. Perth, Melbourne, Adelaide, Sydney, Brisbane –

az ország számos pontjáról küldtek videókat az összeállításhoz.

„Az első körben ez úgy tűnik, hogy az elzártság széthúzza az embereket, de én azt gondolom, hogy baromi szerencsések vagyunk 2020-ban, hogy az internet ekkora támogatást ad nekünk, hogy igazából meg sem érezzük. De, ha akarunk telefonálhatunk, ha akarunk írunk egymásnak, és pillanatokon belül árad az információ” – fogalmazott az ötletgazda.

A klip elkészítésében a Republic együttes tagjai is részt vettek. Az énekes stúdióba vonult, míg a zenésztársai saját otthonukban játszották fel a dalt – közölte az M1.

„Úgy indult a történet, hogy a klip készítőitől kaptunk egy értesítést, hogy az Ausztráliában élő magyarok szeretnék elénekelni karanténdal-jelleggel a Ha itt lennél velem című dalunkat, és ez egy baromira jó dolog. Nagyon, de nagyon tetszett az ötlet, de először nem állt össze a fejemben, hogy ezt az egész dolgot, hogy lehetne megcsinálni. Ugye láttunk már mindenféle karantén klipeket, mi is csináltunk a zenekarral egy itteni karantén klipet a Maradj te is otthon, igen című dalt. És arra gondoltam, hogy kicsit profibban kellene ezt a dalt megcsinálni, és összedugtuk a fejünket a kinti barátainkkal, és arra a végeredményre jutottunk, vagy jutottam, hogy ezt a dalt újra kellene játszanunk és hát mindenki a maga módszereivel és eszközeivel ezt meg is tette” – mondta el a Republic együttes énekese, Boros Csaba.