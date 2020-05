Golyózáport zúdított az amerikai nagykövetségére egy férfi Kubában

Golyózáport zúdított Kuba washingtoni nagykövetségének épületére egy férfi csütörtökön – adta hírül a rendőrség.

#April30 2020: An unknown individual opened fire with an assault weapon against the building of our Embassy. There was no personal injury to the Mission, but there was material damage caused to the building resulting from the impact of the bullets.https://t.co/xHeoOjCWbT pic.twitter.com/ecrMS53Xxc

— Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) April 30, 2020