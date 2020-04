Állítólag nyomást gyakorolt a sajtóra a szexuális zaklatási vádak ügyében Biden csapata

Megosztás Tweet



Joe Biden munkatársai nyomást gyakoroltak a The New York Times című amerikai lapra a várható demokrata elnökjelölt elleni szexuális zaklatási vádak ügyében – jelentette a republikánusokhoz közelálló Fox televízió.

A tévécsatorna arról számolt be részletesen, hogy a The New York Times a Biden-kampány kérésére korrigálta a szexuális zaklatási vádakról szóló egyik cikkét.

A demokraták elnökjelöltjét a korábban neki dolgozó Tara Reade vádolta meg a napokban szexuális zaklatással, azt állítva, hogy a politikus még szenátorként 1993-ban a falhoz lökte, és úgy erőszakoskodott vele, majd miután ezt szóvá tette, kirúgták állásából. Az amerikai sajtóban több tanú – köztük a nő családtagjai és barátai – megerősítette az elmondottakat. Sőt, kiderült, megvan a videó arról, hogy abban az évben a nő édesanyja betelefonált a CNN akkori egyik sztárja, Larry King műsorába, javasolva, hogy nézzenek utána egy bizonyos „ismert szenátor” dolgainak.

A szenátus akkori munkatársai vagy nem emlékeznek a történtekre, vagy cáfolják Reade állításait.

A média egy része lényegében nem vesz tudomást az ügyről, a másik része azonban tüzetesen vizsgálni kezdte. A BuzzFeed – amely négy évvel ezelőtt jelentős teret szentelt Donald Trump évtizedekkel korábbi nőügyeinek is –, kedden, a Fox televízió pedig szerdán adott hírt arról, hogy a The New York Timesnak a vádakkal foglalkozó riportját a megjelenés után korrigálták, az ezzel kapcsolatos Twitter-bejegyzést pedig törölték, miután Biden kampánycsapata panaszt tett.

A változtatásokat és a törlést Dean Baquet, a lap felelős szerkesztője elismerte. A lap annyit fűzött az ügyhöz: azért törölték a Twitter-bejegyzést, mert „pontatlan megfogalmazást tartalmazott”. A Fox felidézte azt is, hogy a riportot jegyző újságíró megkérdezte a főszerkesztőtől a korrigálás okát, rámutatva, hogy a cikket megjelenés előtt többen is olvasták és jóváhagyták. A főszerkesztő azzal válaszolt: szerinte Biden kampánya úgy gondolta, a cikkben szereplő megfogalmazásokat sokféleképpen lehetett olvasni.

Joe Biden eddig nem nyilatkozott meg az ellene megfogalmazott vádak ügyében.

A címlapfotó illusztráció.