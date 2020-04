Átlépte az ötezret a halálos áldozatok száma Brazíliában

Megosztás Tweet



Átlépte az ötezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Brazíliában, az utóbbi 24 órában rekordszámú halottat (474) regisztráltak – közölte az egészségügyi minisztérium helyi idő szerint hétfőn.

A koronavírus okozta betegségben elhunyt Ana Maria dos Santos 56 éves segédápoló temetésén keresztet szúrnak a sírhantba védőruhás sírásók Rio de Janeiróban 2020. április 28-án (Fotó: MTI/AP/Leo Correa)

A tárca arról számolt be, hogy a Covid-19-betegség eddig 5017 emberéletet követelt Brazíliában, ez magasabb a kínai kormány által hivatalosan közölt számoknál. A legtöbb halálos áldozatot itt jegyezték fel Latin-Amerikában. Ráadásul a minisztérium kiemelte, hogy 1156 gyanús halálesetet még vizsgálnak, ugyanis ezek között is több lehet a koronavírus-beteg.A tájékoztatás szerint a 210 milliós országban 71 886 igazolt esetet regisztráltak, bizonyos szakértők azonban úgy vélik, hogy a valódi adatok ennél akár tízszer is magasabbak lehetnek, minthogy nagyon keveset tesztelnek a hatóságok.

Az ország legnépesebb és leggazdagabb térségének számító Sao Paulo állam a leginkább érintett, innen 2049 halottat jelentettek.

Jair Bolsonaro brazil elnök továbbra is bagatellizálja a válságot, a vírust korábban többször is egyszerű kis influenzának nevezte, s április közepén menesztette az általános karantént szorgalmazó Luiz Henrique Mandetta egészségügyi minisztert.