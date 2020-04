Ártalmatlan vírusmaradvány is okozhat pozitív tesztet

Megosztás Tweet



Ártalmatlan vírusmaradványok okozhatják, hogy a koronavírus okozta Covid-19 betegségből már meggyógyult pácienseket újratesztelve pozitív eredmény születik - közölték szerdán dél-koreai egészségügyi szakértők.

A dél-koreai közegészségügyi és járványügyi központ tájékoztatása szerint keddig 277 olyan páciens volt az országban, aki korábban koronavírusos volt, már meggyógyult, de újratesztelték, és ismét pozitív eredményt mutatott a szűrés.

A dél-koreai járványügyi központi klinikai bizottsága azonban közleményt adott ki, miszerint már nincs élő vírus ezeknek az embereknek a szervezetében. Ezzel a bizottság is cáfolja azt a korábban felmerült állítást, hogy a vírus újra aktívvá válhat, és fertőző lehet a meggyógyult szervezetben. Az újabb teszt csak vírusmaradványokat mutat ki – állítja a bizottság.

Dél-Koreában most általánosan a PCR-tesztet használják a SARS-CoV-2 kimutatására, amely a vírus genetikai kódját tartalmazó ribonukleinsavat (RNS) érzékeli a páciensekből vett mintákban. Ez a teszt olyan érzékeny, hogy a legapróbb RNS-darabokat is megtalálja a sejtekben jóval azután, hogy a beteg meggyógyult, és a vírus már nem aktív. A SARS-CoV-2 vírus gyakorlatilag nem is tud újra aktiválódni, erre csak olyan vírus képes, amely krónikus fertőzést okoz, mint például a HIV vagy a Hepatitis B – olvasható a bizottság közleményében.

A címlapfotó illusztráció