Továbbra is nő világszerte a fertőzöttek száma

Meghaladta a hárommilliót az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma világszerte, a halálos áldozatoké 212 345, a gyógyultaké 906 898 volt kedd este a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) eközben bejelentette, hogy Lati-Amerikára összpontosítva növeli a járvány elleni küzdelemhez szükséges egészségügyi szállítmányokat.

(Fotó: EPA)

Paul Molinaro, a WHO segélyműveleti és logisztikai igazgatója keddi bejelentésében arra utalt, hogy Latin-Amerikában gyorsan terjed a Covid–19-járvány. Hozzátette, hogy áprilisban zavarok voltak a nemzetközi oltóanyag-szállításban, és ha ez a tendencia májusban is folytatódik, hézagok lesznek az immunizációban (a betegségek elleni védőoltásos védekezésben), és nehézségek várhatók az élelmiszer-ellátásban is.

Mintegy száz terv van folyamatban az új koronavírus elleni védőoltás kidolgozására,

közül mintegy tíznek már a klinikai tesztelése is folyik – derült ki a The London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) adataiból. A WHO és gyógyszergyárak szerint várhatóan 1-1,5 év múlva lesz vakcina.

Olaszországban keddre 382-en haltak meg, jóval többen, mint a korábbi napokban, a járvány halálos áldozatainak száma így 27 359-re nőtt. Az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent, a járvány kitörése óta összesen 201 505 embert fertőzött meg a SARS–CoV-2 nevű vírus.

Csökkent a fertőzöttek száma Spanyolországban

Spanyolországban ismét csökkent a naponta azonosított fertőzöttek és az elhunytak száma is. Az elmúlt 24 órában 301 ember halt meg, 1673-an gyógyultak meg, a számuk érte a 102 548-at. A PCR-teszttel azonosított fertőzöttek száma 1308-cal 210 773-re nőtt.

Egy hét alatt nagyon sok – 1999 – a halálos áldozat az angliai és wales-i idősotthonokban. Nagy-Britanniában eddig több mint 21 ezren haltak meg a Covid-19 betegségben a kórházakban, legutóbb 360-an, ez az áprilisi legalacsonyabb növekedés.

Németországban megállt az új típusú koronavírus visszaszorulása

a Robert Koch Intézet (RKI) számításai szerint. Az RKI becslése szerint a reprodukciós ráta (R0) 0,9-ről 1,0-re emelkedett, azaz minden fertőzött továbbadja a vírust még egy embernek. Keddig 156 337 ember szervezetében mutatták ki a vírust (+1144), a gyógyultak száma 2900-zal egy nap alatt 117 400-ra nőtt, a haláleseteké pedig 5913-re (+163).

A Benelux-államokban még mindig felfelé ível a fertőzöttek számát jelző grafikon görbéje. Ausztriában május 15-én szigorú óvintézkedések mellett kinyithatnak az éttermek, május 29-én pedig a szállodák, az uszodák és a szabadidős létesítmények.

Elhalasztják Stefan Wyszynski bíboros boldoggá avatási ceremóniáját

Lengyelországban a koronavírus-járvány miatt elhalasztják a lengyel és az európai katolikus egyház jelképes alakjának számító, a nácizmus, majd a kommunizmus elleni küzdelemben elsőrendű szerepet betöltött Stefan Wyszynski bíboros június 7-ére Varsóba tervezett boldoggá avatási ceremóniáját.

Romániában, ahol lassult a járvány terjedése, 11 616 fertőzöttet, 650 halálesetet tartanak nyilván, megkezdődött kedden a koronavírus-fertőzésből felgyógyult páciensek vérplazmavétele annak érdekében, hogy a vérükben megtalálható ellenanyagot a kritikus állapotban lévő betegek kezelésére használják fel.

A szükségállapot március 15-i kihirdetése óta először ült össze kedden a szerb parlament,

hogy a koronavírus-járvány ideje alatt hozott kormánydöntéseket megerősítse.

A horvát szülők 80 százaléka nem küldi iskolába gyermekét május 11-től, miután a kormány bejelentette, hogy az adott időpontban az óvodák és az alsó tagozatos általános iskolák is megkezdhetik működésüket.

Ukrajnában keddre 401 új esettel 9410-re emelkedett az azonosított koronavírusos fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké pedig 19 esettel 239-re nőtt.

Putyin meghosszabbította a kényszerszabadságot

Vlagyimir Putyin orosz elnök május 11-ig meghosszabbította az egész Oroszországra érvényes kényszerszabadságot. Hangsúlyozta, hogy Oroszországban a járvány még nem tetőzött.

Vírusölő légtisztító árusítástól, a lakás kifosztására kihasznált otthoni tesztelés felkínálásán át az adathalász Zoom-konferenciákra való meghívásokig újabb módszerekkel próbálják a járványhelyzetet kihasználni a bűnözők Oroszországban.

Letelt a kéthetes karantén a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), és nincs jele koronavírus-fertőzésnek a háromtagú legénységnél

– közölte kedden a Roszkoszmosz orosz állami űripari vállalat. Chris Cassidy amerikai űrhajós parancsnok, illetve a két orosz űrhajós, Anatolij Ivanyisin és Ivan Vagner áprilisban érkezett az ISS-re egy közel 200 napos misszióra.

Százezer egészségügyi maszkból és ötezer orvosi védőruházatból álló szállítmányt kísért el Moldovába Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi chisinaui villámlátogatásán.

Iránban kedden a járvány áldozatainak száma elérte az 5877-et, a fertőzötteké pedig a 92 584-et. A napi új fertőzések száma ismét 1000 felett volt az elmúlt napban, a haláleseteké pedig 76 volt.

Vizsgálatot indított kedden a dél-koreai adóhatóság annál a keresztény felekezetnél, amelyet a koronavírus-járvány gyors elterjedéséért okolnak az országban

Kína visszautasította kedden az új koronavírus-járvánnyal kapcsolatos amerikai vádakat,

a vuhani laboratórium vezetője pedig elutasította a vírus forrására vonatkozó találgatásokat.

Keng Suang kínai külügyi szóvivő úgy fogalmazott: egyes amerikai politikusok hazugságokkal próbálják elterelni a figyelmet arról, hogy az Egyesült Államokban nem megfelelően kezelték a járványhelyzetet. Ez utóbbi országban kedden már több mint 990 ezer fertőzöttet és több mint 56 ezer halálesetet tartottak nyilván.

A címlapfotó illusztráció.