Az osztrák kormány gyorsan és következetesen lépett, hogy megfékezze a koronavírus-járványt, és éppen úgy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az emberek a lehető leggyorsabban visszaszerezzék a szabadságukat – jelentette ki Sebastian Kurz kancellár a bécsi Hofburgban hétfőn, a második Osztrák Köztársaság kikiáltásának 75. évfordulóján rendezett ünnepségen.

„Sikeres időkre tekinthetünk vissza, egy meggyengült, szétzilált, a II. világháborút átélt Ausztriából erős és jómódú ország lett” – mondta Kurz. Hozzátette, hogy egy jogállamiságon és szabadságon alapuló demokrácia jött létre az Európai Unió szívében. Kifejtette: mindezért az utókor hálával tartozik a háború utáni nemzedéknek, azoknak, akik újjáépítették az országot.

A kancellár felhívta a figyelmet arra, hogy nem szokványos időkben ünneplik a jubileumot, így a hivatalos ceremónia is a koronavírussal összefüggő óvintézkedések betartása mellett zajlott. Hangsúlyozta: a koronavírus nagy kihívás elé állítja az embereket, de a második köztársaság története megmutatja, hogy – bár jó és rossz korszakok folyamatosan váltották egymást, a fellendülés, a béke időszakát minduntalan megzavarta a gazdasági és a pénzügyi válság, a természeti katasztrófák – Ausztria és az európai államközösség megerősödve került ki a válságból. Ez ezúttal is így lesz – szögezte le.

Kurz arról is szót ejtett, hogy Ausztria lakossága egy teamként, közösen képes volt arra, hogy a járványgörbét ellaposítsa, míg márciusban naponta ezerrel nőtt a fertőzöttek száma, addig jelenleg 24 óra alatt kevesebb mint százan fertőződnek meg koronavírussal. A kormányfő beismerte, hogy az óvintézkedések betartása nem mindig egyszerű, sőt fájdalmas is lehet, hiszen nem lehet találkozni a családtagokkal és a barátokkal. Személyes példát is említett, eszerint ő maga sem ölelheti át nagymamáját és szüleit.

Leszögezte: nem tehet ígéretet arra, hogy egyik napról a másikra minden olyan lesz, mint amilyen korábban volt, sőt azt sem ígérheti, hogy az elkövetkező hónapok egyszerűek lesznek. Felhívta ugyanakkor a figyelmet az egyéni felelősség fontosságára. Kiemelte, hogy egyre kevesebb lesz a szabály, és minél többen tartják be a még érvényben lévő előírásokat, egyebek mellett a szájmaszk viselését vagy a higiéniai előírásokat, annál gyorsabban történhet újabb előrelépés.

A kancellár arról is beszélt, hogy több mint 14 milliárd eurót fizettek ki támogatásokra, ám az azonnali támogatásként nyújtott összegekkel nem fejeződik be a kárrendezés és az újjáépítés – tette hozzá. Kifejtette: nagy hangsúlyt fektetnek majd arra, hogy a vállalkozások és munkavállalóik visszanyerjék korábbi anyagi helyzetüket, az alacsony és a közepes jövedelműeket pedig tehermentesítsék és erősítsék. „Munkahelyeket kell teremteni” – szögezte le, és ígéretet tett arra, hogy hamarosan konkrét lépéseket tesznek ennek érdekében.

Ausztria függetlenségét, a második Osztrák Köztársaságot hetvenöt évvel ezelőtt, 1945. április 27-én kiáltotta ki Karl Renner, az első Osztrák Köztársaság első kancellárja.