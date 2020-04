Sikeres a Digitális Összefogás akció

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány, illetve az amiatt kialakult nehézségek azt is megmutatják, hogy az emberek többsége kész segíteni a bajban. A Digitális Összefogást is azért hívtuk életre, hogy azoknak a cégeknek, szervezeteknek, amelyek egy-egy szolgáltatással vagy akár eszközökkel tudják enyhíteni a problémákat, legyen egy platformjuk, amelyen ezt a lehető legcélszerűbb módon megtehetik – mondta Schanda Tamás az MTI-nek.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szerint az elmúlt hetek azt bizonyítják, hogy sikeres ez az együttműködés.

„Rengeteg felajánlás érkezik, az összértékük, ha a piaci árukat vesszük alapul, meghaladja a 30 milliárd forintot is. Számos digitális szolgáltatást és alkalmazást tesznek ingyenesen elérhetővé a vállalkozások, de a közelmúltban például ötven okoseszköz is eljutott nehéz helyzetben lévő családokhoz, gyerekekhez. Így ők is megfelelően be tudnak kapcsolódni a digitális oktatásba” – számolt be az MTI-nek Schanda Tamás.

Mint mondta, a Van helyed! Alapítványon keresztül juttatták el a Huawei Technologies Hungary okostelefonokat és notebookokat a tanulóknak.

A Digitális Összefogás célja, hogy a digitális ágazat szereplőinek felajánlásaival, a Magyarországi 5G Koalíció, a Mesterséges Intelligencia Koalíció, a Hírközlési Érdekegyeztetési Tanács (HÉT), az IVSZ Szövetség a Digitális Gazdaságért, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), valamint az Infotér (Informatika a Társadalomért Egyesület) részvételével a magyar polgárokra nehezedő terhek, a digitalizáció adta lehetőségek kiaknázásával a Digitális Jólét Program keretében a DJN Kft. koordinációjában csökkenjenek.

Eddig több mint 330 felajánlás érkezett, ebből mintegy 170 a weboldalukon, is elérhető, több mint 160 pedig egyedi jellegű.