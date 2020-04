A járványhelyzet után a streamingszolgáltatókat is elérheti a válság

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány elterjedésének megelőzése érekében hozott korlátozó intézkedések miatt egyre többen töltik otthon az idejüket, ami a filmiparnak több tízmilliárd dolláros veszteséget, míg az online streamingszolgáltatóknak több millió új előfizetést jelent. Ennek ellenére az utóbbi szektor képviselői sem érezhetik magukat biztonságban, mivel az eddig felépített üzleti modelljük roskadozni látszik.

Az utóbbi időben egymás után zártak be a mozik, színházak és az egyéb szórakozásra alkalmas intézmények, a kormányok pedig otthonmaradásra kérték az embereket, akiknek többsége a négy fal között a streamingszolgáltatásokhoz fordult az unalom elűzésére.

Egyelőre szárnyalnak a streamingszolgáltatók

Az előfizetők száma alapján a piacot jelenleg a Netflix és a Home Box Office (HBO) uralja, előbbi a 2020 első negyedévében tapasztalható gyors növekedésnek köszönhetően 15 millióval növelte feliratkozói számát, mely a Statista legfrissebb adatai szerint világszerte 182 milliónál jár, míg utóbbinak az HBO GO és az HBO Now szolgáltatásokon keresztül a 2018-as jelentése alapján már több mint 140 millió előfizetője van.

„A piac két legnagyobb szereplője jelen pillanatban a Netflix és az HBO GO, mert az Apple és az Amazon szolgáltatása még nem tart ott idő és előfizetők tekintetében, mint a vezető versenytársak” – mondta Dudás Viktor filmszakértő a hirado.hu-nak.

Az előfizetők növekedése ellenére a streamingszolgáltatók óvatosak, így nézettségi adatokat csak elvétve közlik, inkább csak az előfizetők számáról osztanak meg információkat, amire jó okuk van.

Nem véletlen, hogy a Netflix sem teszi közzé a nézettségi adatait, mert azok nehezebben védhetők és bizonyíthatók egy online streamingcégnél, mint mondjuk egy blockbuster esetében, amikor szemmel láthatóan tömegével állnak sorban az emberek, hogy megnézhessék a legújabb Bosszúállók filmet

– fogalmazott Dudás Viktor.

Hozzátette: a Netflix bevétele és sikere is abból származik, hogy mindenkinél jelen van, és a cég ezekből az előfizetői díjakból gazdálkodik.

Bedőlhet az eddigi üzleti modell

A streamingszolgáltatók a tervezett előfizetői bevételre jelentős hiteleket is vesznek fel. Befektetőket keresnek, és az aktuális produkcióikat azzal finanszíroztatják meg, aki erre hajlandó, majd a havonta befolyó díjakból egyenlítik ki a tartozásaikat.

„Ez a fajta modell is igencsak veszélybe kerülhet. Ha a gazdasági válság egyre inkább elhatalmasodik, akkor az emberek elsődlegesen a havi 5–10–20 dolláros online előfizetésüket szüntetik meg, mert azt mondják, hogy inkább tévézést választják, és csak a gyereknek teszik elérhetővé a Disney-t, vagy a már meglévő internetes előfizetésükkel online keresnek ingyenesen elérhető tartalmakat” – fejtette ki a szakértő.

Kiemelte:

ez a helyzet most mindenkit újratervezésre kényszerít, mert a békeidőben korábban bevált üzleti modellek nagy valószínűséggel nem működnek majd.

Az előfizetők hirtelen emelkedése a Disney új streamingszolgáltatása, a gyermektartalmakban rendkívül erős Disney+ növekedési számait is befolyásolja. Az előfizetései nagymértékben megugrottak, pedig a cég lassabb felfutásra számított. Ennek ellenére a szakértő szerint az új helyzet nem fogja befolyásolni a cég terjeszkedési terveit, így Magyarországon is csupán egy év múlva tör majd be a piacra.

„A Disney+ 2021-ben lesz elérhető Magyarországon, jelen pillanatban semmi nem indokolja, hogy ez előbb bekövetkezzen. A cég nagyon óvatos és konzervatív szereplő minden tekintetben, ezen az elterjedési sebességen nem nagyon fognak változtatni. Ebben az is közrejátszik, hogy

a Disney mértékével Magyarország a második tizedesjegy-kerekítés a bevételi listán”

– hangsúlyozta.

A Netflix jobban felkészült a válságra, mint a vetélytársak

A Netflix a részvényeseknek kiadott levelében megjegyzi, hogy a vesztegzár miatti előfizető-emelkedés részben visszavetheti a többéves szerves növekedés trendjét, ami a koronavírus terjedésének megakadályozására hozott intézkedések feloldása után csökkenhet – írta a The Verge.

„A többi otthoni szórakoztató szolgáltatáshoz hasonlóan nálunk is átmenetileg magasabb a megtekintések és a tagsági előfizetések száma. Esetünkben ezt ellensúlyozza az erősödő amerikai dollár, amely csökkenti nemzetközi bevételeinket” – olvasható a levélben.

A legnagyobb kérdés a forgatások leállása miatt a tartalmakat érinti. „A streamingszolgáltatók úgy működnek, hogy az új tartalmaikat próbálják folyamatosan középpontba helyezni. Sokszor direkt azért vásárolják fel a konkurens tartalmat, hogy az ő saját gyártású filmjeiket nézzék az emberek” – fejtette ki Dudás Viktor.

A kételyek ellenére a Netflix egyelőre bizakodó, a cég az állítása szerint képes lesz továbbra is új filmekkel és sorozatokkal kiszolgálni közönségét.

„Bár a globális gyártási szünet valószínűleg befolyásol minket, arra számítunk, hogy 2020-ban és 2021-ben is sokféle új alkotást tudunk biztosítani” – írja a cég a közleményben, ahol kifejti, hogy több produkción is már csak az utómunkálatokat kellett elvégezni. A The Verge információi, valamint a médium által idézett szakértők véleménye alapján a Netflix jobban felkészült a vetélytársaknál,

a jelenlegi helyzetet három-négy hónapig biztosan nem lesz hatással a tartalmaikra.

„Tartalomgyártásban a versenytársainkat és beszállítóinkat a jelenlegi helyzet ugyanúgy érinti, mint minket. Mivel hatalmas a választékunk, több ezer filmmel és sorozattal, az előfizetőink elégedettségét valószínűleg kevésbé befolyásolja majd az új tartalom hiánya, mint a vetélytársakét, ezt azonban csak később lehet majd megállapítani” – emelte ki a Netflix a részvényeseinek szóló levélben.

A címlapfotó illusztráció.