Összesen 28,6 millió fontot sétált össze a járókeretes veterán

Kétszeres Guinness-rekorder lett a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára az elmúlt hetekben adományt gyűjtő második világháborús brit veterán, Tom Moore kapitány.

(Fotó: EPA/Vickie Flores)

Néhány nappal 100. születésnapja előtt Moore lett az, aki a legnagyobb összeget – péntekig több mint 28,6 millió fontot – gyűjtött össze adománygyűjtő sétálással.

Az idős férfi járókeretével több száz kört tett meg kertjében. Célja eredetileg az volt, hogy akciójával ezer fontot összegyűjtsön és ezzel köszönje meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját. A férfit korábban bőrrákkal és csípőtöréssel is kezelték. Akciója annyira sikeres volt, hogy Vilmos herceg is beszállt az adományozók közé.

Ráadásul Tom Moore-t ismerték el a legidősebb emberként, aki a brit slágerlisták élére került: Michael Ball énekes You’ll Never Walk Alone című dalának felvételén szerepelt, amely szintén egy adománygyűjtő akció része volt. Ezt a Guinness-rekordot eddig Tom Jones tartotta, azóta, hogy 68 évesen énekelt a Barry Islands in the Stream című, 2009-ben kiadott jótékonysági felvételen.

Tom Moore április 30-án lesz százéves. Adománygyűjtő sétájával egy 40 éves Guinness-rekordot döntött meg, amelyet Terry Fox kanadai sportoló tartott.