Több helyen is megnyitották a határt az ingázóknak

A tengerpartok felkeresése még nem jöhet szóba, mert mindegyik európai ország bezárkózott, és magánszemélyek leginkább csak munkavállalási célokból léphetik át a határokat. Az utazási korlátozások az ingázók életét is megnehezítik – derült ki az M1 Híradójából.

Szerdán hajnali öt órakor megnyílt a fertőrákosi határátkelőhely. A munkavállalók ezentúl Ausztria és Magyarország között minden nap hajnali öt és este hét óra között munkáltatói igazolással, valamint a megművelt földterület tulajdonjogának igazolásával szabadon közlekedhetnek.

Az osztrák-magyar határszakaszon három helyen lehet személyautókkal átlépni a határt: Fertőrákosnál, Hegyeshalomnál valamint Sopronnál.

Horvátország és Magyarország között hét határátkelő működik.

A magyar-szlovén szakaszon a teherforgalom a rédicsi és az M70-es úton lévő tornyiszentmiklósi határon lehetséges, a személyforgalom előtt pedig a pincei és a bajánsenyei átkelőt nyitották meg.

Röszkénél, Nagylaknál és Záhonynál csak meghatározott, négyórás időtartamban engedélyezik a belépést. Röszkénél délután kettő és este hat óra között lehet átlépni a határt. A vendégmunkásoknak azonban igazolni kell, hogy külföldön bejelentett munkahelyük van.

Az igazolás mellett minden autóra egy sárga figyelmeztető jelzést is kell rakni, és ezzel csak a kijelölt tranzitútvonalon haladhatnak, de csak azok, akik egészségesek, és várják őket nyugaton. „A határnál orvosi vizsgálatot is végeznek, megmérik az ingázók testhőmérsékletét, illetve nyilatkozniuk kell arról, hogy nincs semmiféle tünetük, az autójukra egy sárga színű matricát ragasztanak, illetve kapnak egy térképet is, ezen az van feltüntetve, hogy az autópálya mentén mely benzinkutakat, illetve pihenőhelyeket használhatják” – mondta az M1 tudósítója.

A nagylaki átkelőn este nyolc órától éjfélig engedik át a Románia felől érkező vendégmunkásokat, míg Záhonynál délután négy és este nyolc óra között engedik át az Ukrajna felől érkező vendégmunkásokat.

„Ukrajna továbbra is fogadja azokat az állampolgárait, akik Nyugat-Európában dolgoznak, és haza szeretnének térni, számukra Magyarország zöldfolyosót biztosít este kilenc és hajnali öt óra között. Egy időablak nyílt azoknak az ukrán állampolgároknak, akik munkavállalói engedéllyel rendelkeznek, és Nyugat-Európába szeretnének visszatérni, ők délután négy és este nyolc óra között tehetik ezt meg” – mondta az M1 tudósítója.

Záhony polgármestere azt kéri az Ukrajnából érkező, és nyugatra tartó vendégmunkástól, hogy az utazás előtt tájékozódjanak a beutazási feltételekről. Többen ugyanis záhonyi karanténba kényszerültek.

Párkánynál csak a személyforgalom engedélyezett. Az ingázók harminc kilométeres körzetben közlekedhetnek munkáltatói igazolással Szlovákiába.

A magyar-szlovák határon jelenleg tíz határátkelőhely van.

A címlapfotó illusztráció.