Trump: Továbbra is be kell tartani a társadalmi elkülönülés szabályait

Továbbra is be kell tartani a társadalmi elkülönülés szabályait – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn este a Fehér Házban, a koronavírus-járvánnyal foglalkozó kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján.

Donald Trump (Fotó: EPA/Tasos Katopodis)

A sajtókonferencia elején az elnök bejelentette: a kormányzat 75 millió hordó nyersolajat vásárol a stratégiai tartalékok számára, és ehhez az energetikai minisztérium 77 millió hordó olaj tárolására alkalmas tárolót bérel. Hétfőn az amerikai nyersolaj ára történelmi mélységekbe zuhant. A zuhanás okát a szakemberek a koronavírus-járvány okozta alacsony keresletben, a gazdasági élet leállásában látták.

Donald Trump közölte azt is, hogy miután hétfőn Mike Pence alelnök telefonon egyeztetett az amerikai tagállamok kormányzóival, kedden a Fehér Házban látja vendégül Andrew Cuomót, New York állam kormányzóját, hogy megvitassák a járvány elleni küzdelem részleteit.

Trump szerint New York államban sikeresen küzdenek a járvány ellen. Bírált ugyanakkor néhány kormányzót a vírustesztelés helyzete miatt. Kiemelte J.B. Pritzkert, Illinois demokrata párti kormányzóját és Larry Hogant, Maryland republikánus kormányzóját. „Nem hiszem, hogy szüksége lett volna arra, hogy (Hogan) Dél-Koreától vásároljon 500 ezer tesztkészletet, elég lett volna, ha telefonál Mike Pence-nek, és így egy csomó pénzt is megtakaríthatott volna” – fogalmazott.

A konferencián jelen lévő Mike Pence alelnök közölte: van elégséges számú vírusteszt valamennyi tagállam számára. Donald Trump hangsúlyozta, hogy a „tétlenkedő” demokraták szerinte veszélyes politikai játékot űznek, amikor azt hangoztatják, hogy nincs elégséges vírusteszt. „Eleinte azt mondták, lélegeztetőgép, lélegeztetőgép, lélegeztetőgép. Most pedig azt ismételgetik, hogy tesztelni, tesztelni, tesztelni” – fogalmazott.

Trump elmondta: Montanában még a héten pénteken, Ohióban, Idahóban és Észak-Dakotában pedig május elsején újraindulnak a nem alapvető fontosságú üzleti tevékenységek is. Vermontban szintén május elsején nyitnak újra az üzletek, bár sok korlátozás változatlanul érvényben marad. A kormányzati munkacsoport szokásos sajtókonferenciáján először volt jelen Todd Semonite altábornagy, az amerikai hadsereg főmérnöke, aki tájékoztatást adott az Egyesült Államok déli határain épülő falról. Semonite elmondta, hogy az építkezés jól halad, eddig több mint 2600 kilométernyi fal épült meg. Az altábornagy elmondta azt is, hogy a hadsereg tábori kórházakat is épít a befogadó központoknál, ahol az illegális migránsok tartózkodnak.

A Facebook a sajtókonferencia idején jelentette be, hogy eltávolít a platformjáról minden olyan reklámot, információt, felhívást, amely megsérti a társadalmi elkülönülés érvényben lévő előírásait. Így eltávolítja a gazdasági és a mindennapi élet újraindítása melletti demonstrációkra felszólító üzeneteket és bejegyzéseket is. Hétfőn Kaliforniában, New Jerseyben és Nebraskában – a helyi kormányzatokkal történt egyeztetések után – már el is távolítottak ilyen tartalmakat.