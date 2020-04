Világszerte már több hete tart a karantén. Sokan igyekeznek ötletesen kihasználni az otthon töltött időt. A sportolók nem mindennapi edzéseket találnak ki, de a rockot kedvelők is megtalálták a módját a közös zenélésnek – hangzott el az M1 Híradójában.

Katasztrófavédők, orvosok, rendőrök és persze zenészek, csaknem kétszázan adták elő otthonukban a Queen együttes The Show Must Go On című slágerét. A Cityrocks Produkció a korábbi években Szegeden és Kecskeméten szervezett rock flashmobokat, ahol több százan zenéltek együtt. Az idei Dunaújvárosban lett volna, a jelenlegi helyzet azonban felülírta a terveket, viszont a rendezvény így sem maradt el. Mindenki otthon, a nappalijában, garázsában vagy éppen a gyerekével közösen énekelte a dalt.



A teniszrajongók is feltalálták magukat a karantén ideje alatt. Két olasz lány Liguria tartományban tornatanáruktól azt a feladatot kapták, hogy készítsenek videót arról, hogyan edzenek. A nem mindennapi felvételen az látszik, hogy két társasház tetején állva játszanak úgy, hogy köztük van az utca. A videót szombaton osztották meg, azóta a Twitteren több mint hétmillióan látták.

Nem pihen otthon az orosz Julija Jefimova sem. Az olimpiai ezüst- és bronzérmes úszó a konyhapulton hason fekve, félig a levegőben kezdett mellúszásba, miközben valaki fogta a lábát, hogy le ne essen onnan. Az úszó ezután az összes úszásnemet végiggyakorolta.

A magyar légiutas-kísérők is megmutatták, hogyan telnek a mindennapjaik. A repülőtársaságok többsége hetek óta nem közlekedik, a személyzetnek pedig hiányzik már a munkája, így egy ötletes videót töltöttek fel arról, hogy néznek ki otthon az egyenruhájukban.

