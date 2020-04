Átlépte a 40 ezret az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Belgiumban

Megosztás Tweet



Noha kedden ezer alatti új fertőzésről számoltak be az illetékes hatóságok, továbbra is emelkedő tendenciát mutatva átlépte a negyvenezret az igazoltan koronavírusos fertőzöttek száma Belgiumban, a halálos áldozatoké pedig megközelítette a hatezret. Hollandia és Luxemburg a járvány terjedésének jelentős lassulásáról adott hírt kedden.

A fertőzésveszély elkerülésének érdekében egymástól biztonságos távolságra állnak védőmaszkos vásárlók egy brüsszeli üzlet előtt a koronavírus-járvány idején, 2020. április 20-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

A közegészségügyért felelős belga hatóság bejelentése szerint 40 956 hivatalos fertőzöttet tartanak nyilván az országban. Az elmúlt 24 órában 973 embernél lett pozitív a vírusteszt eredménye, közülük mintegy 650-en idősek otthonában fertőződtek meg. A járvány által legjobban sújtott régió továbbra is az északi Flandria, ahol 23 325 esetet tartanak nyilván. A déli országrészben, Vallóniában 12 884, amíg a brüsszeli régióban 4169 fertőzöttről tudnak hivatalosan.

Egy nap alatt 170 új haláleset történt a koronavírussal összefüggésben, 106 Flandriában, 36 Vallóniában és 28 a brüsszeli régióban. A halálesetekből 89 kórházakban, 80 pedig idősek otthonában következett be. Amíg a halálos áldozatok napi száma egy héttel ezelőtt még 300 körül mozgott, addig az ez elmúlt napokban nem vagy alig haladta meg a 200-at. A fertőzés következtében március közepe óta 5998-an hunytak el az országban, 53 százalékuk idősek otthonában.

Több egymást követő napja 200 alatti a kórházba szállítottak mutatója is. Az elmúlt napban 172 fertőzöttet vittek ápolási intézménybe, és 107-en hagyhatták el a kórházat. Ez idáig 9002 a gyógyultak száma Belgiumban. A járvány miatt foglalt kórházi ágyak száma harmadik napja négyezer alatt van, a kórházban kezeltek közül 1079 ember részesül intenzív ellátásban. Ez az adat is közel egy hete folyamatosan csökken, ahogy azon betegek száma is, akiknél lélegeztetőgépet kell alkalmazni. Jelenleg 777 esetben, mintegy 200-zal kevesebb betegnél, mint egy héttel ezelőtt.

Hollandiában a helyi közegészségügyi intézet (RIVM) kedden közzétett adatai szerint jelentősen csökkent az új igazolt fertőzöttek száma. Amíg az elmúlt két napban 1089, majd 1066 embernél lett pozitív a teszt eredménye, addig a friss bejelentés szerint 750 új esetet regisztráltak, ezzel 33 405-re emelkedett a bizonyított fertőzöttek száma.

Az elmúlt egy napban 75 beteget vittek kórházba, ez 35-tel kevesebb az előző napinál. Jelenleg 9779 embert ápolnak kórházakban. Csökkent a járványban elhunytak aránya is, eddig 3751-en haltak meg Hollandiában koronavírus miatt.

Luxemburgban a járvány további, jelentős lassulásáról adtak hírt kedden. A hétvégén 93 esetben jelentettek pozitív vírustesztet, keddre mindössze 8 új fertőzést regisztráltak. Az összesítés szerint jelenleg 3558 fertőzöttet tartanak nyilván. A járvány következtében az elmúlt 24 órában ketten vesztették életüket, az elhunytak száma ezzel 75-re emelkedett a nagyhercegségben. Eddig hivatalosan 637 ember gyógyult fel a betegségből.