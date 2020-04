O’Sullivan: Budapesten nem, míg Nyugat-Európában túllépnek a hatóságok hatáskörükön

Elképzelhetetlen, hogy a magyar kormány a veszélyhelyzet elmúltával is fenn akarná tartani a rendkívüli intézkedéseket, hiszen ez ellen tiltakozna a parlament is, illetve az Alkotmánybíróság is alkotmányellenesnek minősítené ezt a kezdeményezést – vélte John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke.