Olaszország: nem emelkedeik az áldozatok és a fertőzöttek száma

Második napja ötszáz alatt van a koronavírus-fertőzés huszonnégy óra alatt mért halálos áldozatainak száma, amely elérte a 23 660-t Olaszországban – közölte vasárnap este az olasz polgári védelmi hatóság. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma 486-ra csökkent az egy nappal ezelőtti több mint nyolcszázról.

A halottak száma 433 volt, ami további csökkenést mutat a szombati 482-höz képest. A most elhunytak hetekkel, akár egy hónappal ezelőtt betegedtek meg. Az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma is csökkent a korábbi 809-hez képest. Az aktív diagnosztizáltak száma túllépte a 108 ezret, a gyógyultaké a 47 ezret. Gyógyultakat és halottakat is számítva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 178 972-t.

A járvány gócpontjának számító Lombardiában a korábbi 199-ről 163-ra esett az egy nap alatt elhunytak száma. Az újonnan diagnosztizáltaké 855-re emelkedett az egy nappal ezelőtti 761-ről. Lombardiában február 20-tól tizenkétezer járványbeteg vesztette életét, az aktív diagnosztizáltak száma meghaladja a 66 ezret.

Hétfőn várhatók a római kormány első döntései a korlátozó intézkedések májustól tervezett oldásának ütemezéséről. A járványtól leginkább érintett északi tartományok a gazdaság mielőbbi újraindítását szorgalmazzák, miközben a sokkal kevesebb fertőzöttet számláló déli régiók tartanak az északi gócpontok megnyitásától. A kormány országosan egységes lépéseket akar bevezetni.

Silvio Brusaferro, a Közegészségügyi Hivatal járványügyi felelőse szerint a legfontosabb az, hogy a mindennapi élet visszatérésével elkerüljék a korábbi csúcsforgalmat a tömegközlekedésben éppúgy, mint a bevásárlásban.

A déli Campania tartomány kormányzója katonákkal zárta le a Nápoly közeli Saviano városát, miután a lakosság az utcára tódulva búcsúztatta az elhunyt polgármestert.

Az adriai Riminiben drónokkal, helikopterekkel, tengerparti járőrözéssel vigyáznak arra, hogy senki ne menjen a strandokra. Az egész világot bejárták a felvételek, amelyeken egy, a teljesen üres homokparton napozó férfit motoros rendőrök igazoltattak.

A címlapfotó illusztráció.