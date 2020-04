Európa több országában továbbra sem javul a helyzet

Megosztás Tweet



A világ számos országában egyelőre nem téma az enyhítés, hiszen folyamatosan súlyosbodik a járvány. Nagy-Britanniában például már átlépte a százhúszezret a fertőzöttek száma, a kormány szerint még nem lehet gondolkodni a korlátozások enyhítésén legalább három hétig. Közben Isztambulban, több repülőtéren is, ezer fő befogadására alkalmas kórházakat építenek – derült ki az M1 Híradójából.

Igazi szuperkoncertet nézhettek otthonról, akik szombat este a Global Citizens csatornájára kapcsoltak. Ilyen koncert még sosem volt, a fellépők, köztük világsztárok, mint Lady Gaga, Stevie Wonder, vagy Billy Ellish is otthonról online énekeltek. Tízmilliónyian hallgatták így együtt, a The Prayer, vagyis imádság című dalt. A sztárok a koronavírus áldozataiért, és azokért fogtak össze, akik már hetek óta bezárva élnek.

A biztatás pedig elkél. A koronavírus már több mint kétmillió embert betegített meg világszerte és mintegy százhatvanezer áldozatot követelt. Olaszországban, ahol pedig huszonháromezren haltak meg. Velence, ahol korábban évente több millió turista fordult meg, történetének egyik legnehezebb időszakát éli.

„Egyik végletből a másikba esünk. Néhány hónappal ezelőtt még szinte egymás sarkát tapostuk, most meg minden kihalt” – panaszolta a városvédő egyesület vezetője Matteo Secchi.

Az olaszok abban bíztak, hogy március végére elmúlik a rémálom, ám a vírus még most is jelen van. A napokban ugyan kevesebb áldozatot szedett, a kormány azonban egyelőre nem enyhít a hat héttel ezelőtt életbe léptetett korlátozásokon.

Újabb kínai védőfelszereléseket szállító repülőgép landolt Glasgowban szombaton. A járvány frontvonalában dolgozó orvosok szerint óriási a hiány ezekből a brit kórházakban.

Számos bírálat érte a brit kormányt, amiért az európai országoknál jóval később, csak március 23-án rendelték el az óvintézkedéseket a járvány megfékezésére. Most már csak a legfontosabb teendők miatt lehet kilépni az utcára és naponta egy szabadtéri testedzés engedélyezett.

Michael Gove brit kabinetminiszter szerint még nem jött el az ideje az enyhítésnek, a következő három hétben még biztosan maradnak a szigorítások.

Törökországban, a járvány új európai gócpontjában is egyre súlyosabb a helyzet. Ideiglenes kórházat építenek az isztambuli Atatürk repülőtér kifutópályáin a koronavírusos betegek számára. A légikikötőt tavaly zárták le az utasforgalom előtt, miután átadták Isztambul új repülőterét.

„Egy ezer fő befogadására alkalmas kórházat építünk ezen a repülőtéren, egy másik szintén ezer fős kórházat pedig a Sancaktepe reptéren húzunk fel. A munkálatok 45 napig tartanak”– mondta Recep Tayyip Erdogan török államfő.

A török hatóságok Isztambulban és az ország 31 legnagyobb városában már a második hétvégén rendeltek el kijárási tilalmat. A hatvanöt évnél idősebbeket, illetve a húsz éven aluli fiatalokat otthon maradásra kötelezték.

Hétköznapokon azonban még munkába járnak az emberek, hogy mozgásban tartsák az ország eleve rossz állapotban lévő gazdaságát. Törökországban eddig hetvennyolcezren fertőződtek meg és ezernyolcszázan haltak meg a koronavírus szövődményei következtében.

A címlapfotó illusztráció.