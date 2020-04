Újabb álhírt terjesztett a CNN

Megosztás Tweet



Meglepőnek tartom, hogy a CNN még létezik – válaszolta az amerikai hírcsatornának Elon Musk, miután azt írták, hogy az amerikai üzletember cége, a Tesla nem szállította ki a megígért lélegeztetőgépeket Kaliforniába. A CNN az állam kormányzójára hivatkozott, ezért a milliárdos közzétette azt a listát, amely tartalmazza, hogy hány kórház kapott lélegezetőgépeket a cégétől. Alig több, mint egy hete Szijjártó Péter hívta fel a CNN ripoterének figyelmét, hogy álhírt terjeszt Magyarországról – derült ki az M1 Híradójából.

„Híres amerikai üzletember tette helyre a CNN-t” című cikkében ír arról a Magyar Nemzet, hogy most éppen Elon Musknak, a Tesla vezérigazgatójának kellett szembesítenie a csatornát azzal, hogy valótlanságokat közöl. Az írásban, amely a V4 hírügynökség gyűjtése alapján született, az olvasható, hogy a milliárdos a cége által adományként felajánlott csaknem 1300 lélegeztető gép miatt rúgta össze a port a csatornával. A CNN a kaliforniai kormányzói hivatalra hivatkozva ugyanis azt írta, hogy az eszközök nem érkeztek meg a kórházakba.

„Meglepőnek tartom, hogy a CNN még létezik” – írta válaszában az üzletember. Elon Musk írt a kaliforniai kormányzónak is, hogy rendezze az ügyet, és egy listát is közzétett a közösségi oldalán, ami szerint csaknem 1200 gépet már ki is szállítottak a különböző kórházaknak.

A múlt hét végén Szijjártó Péter szembesítette a CNN egyik vezető riporterét azzal, hogy álhíreket terjeszt.

„Külügyminiszter Úr! A francia nemzetgyűlés még mindig működik, a brit parlament is működik, noha most húsvéti szüneten van, az amerikai kongresszus is funkcionál, de az Önök parlamentje nem. Az Önök parlamentjét bezárták” – állította a balliberális irányultságú hírtelevízió, a CNN sztárriportere abban az interjúban, amint Szijjártó Péterrel készített a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény kapcsán.

A beszélgetésből kiderült, hogy Christiane Amanpour úgy akarta lejáratni Magyarországot és úgy akarta megszorongatni a magyar külügyminisztert, hogy álhírekből készült fel az interjúra. Csak a baloldali amerikai sajtóban megjelent álhírekkel teli cikkeket olvasta el, és ezek egyikét illusztrációként az interjú közben is mutatták.

Március 31-én a Washinton Post egyik újságírója írta meg azt a cikket, amelyre Amanpour az interjúban is hivatkozott. Az első demokrácia, amelyet megölt a koronavírus – címmel hozta le az írást a lap. Ebben szerepel az a monda, miszerint a magyar Parlament zárva tart, hazánkban eltörölték a választásokat, a törvényeket felfüggesztették és a miniszterelnök rendeletekkel kormányoz.

Ezen állítások mindegyike hazugság, hiszen a parlament ülésezik, az alkotmány sértetlen, és a miniszterelnök csak és kizárólag a járvány elleni védekezés kapcsán hozhat rendeleteket. Szijjártó Péter fel is hívta erre Amanpour figyelmét.

„Nagyon kedvelem a műsorait, és igyekszem rendszeres nézője lenni. Most azonban egy újabb álhírt terjeszt Magyarországról, sajnos ezt kell mondanom. Azt állítja, hogy a parlament fel van függesztve Magyarországon, ami nem igaz. A parlament ülésezik. Ezen a héten például három napon is ülésezett” – mondta Szijjártó Péter.

„Oké, ez nekem új” – mondta Amanpour. Szijjártó Péter eközben elmondta, hogy a parlament nem csupán ülésezik, hanem az eredeti ülésszak végéig folyamatosan aktív marad és ülésezni is fog.

Az interjú további részében Christian Amanpour végig lekezelő stílusban beszélt, vajmi kevéssé érdekelték a miniszter válaszai. Ragaszkodott azokhoz, amiket ő ténynek nevezett, vagyis például a Washington Postban megírt álhírekkel teli cikk állításaihoz.