Szijjártó: A Nyugat-Balkán békéje és fejlődése Magyarország érdeke is

A Nyugat-Balkán békéje és fejlődése Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke is, ezért Budapest minden lehető segítséget megad a térség országainak, így Albániának is az európai integráció terén, de az új típusú koronavírus-járvány elleni harcban is – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Tiranában Gent Cakaj albán külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.

Szijjártó Péter hozzátette: Magyarország érdeke az is, hogy az Európai Unió bővítése a Nyugat-Balkán irányába felgyorsuljon, ezért Budapest arra hívja fel az Európai Bizottságot, hogy még a nyáron kezdje meg a konkrét tárgyalásokat Tiranával.