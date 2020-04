Hackerek kutakodnak a gyógymódon dolgozó amerikai cégeknél

Megosztás Tweet



Külföldi kormányok megbízásából törtek be hackerek több olyan vállalat rendszerébe, amelyek az új típusú koronavírus által okozott Covid-19 nevű betegséget kutatják – mondta Tonya Ugoretz, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgató-helyettese egy internetes panelbeszélgetésen csütörtökön.

Ugoretz az Aspen Intézet által szervezett rendezvényen elmondta, hogy több egészségügyi és kutatással foglalkozó vállalatnál észleltek ólálkodó számítógépes bűnözőket, akik külföldi kormányok megbízásában állnak. Több helyen csak „felmérték a terepet”, de volt, ahol betörés is történt, és több olyan cég is érintett, amely nyilvánosan is nyilatkozott arról, hogy részt vesz a Covid-19-cel kapcsolatos kutatómunkában.

Az FBI igazgató-helyettese szerint nagyon is van értelme annak, hogy ezek a cégek nyilvánosan is ismertessék, hogy kutatást folytatnak ezen a területen, ugyanakkor a dolog „szomorú fonákja” az, hogy ezzel szinte célkeresztet rajzolnak magukra, és más országok hírszerzése is kíváncsi lesz arra, hogy mit csinálnak, és esetleg a kutatási eredményeiket is megszerezhetik.

Tonya Ugoretz sem cégeket, sem országokat nem nevezett meg. Kiemelte viszont, hogy a gyógyszeripari vállalatok egyébként is közkedvelt célpontjai a külföldi hackereknek, ám a válság kezdete óta egyértelműen emelkedett az ilyen internetes incidensek száma.

A címlapfotó illusztráció.