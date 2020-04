Több mint 4 millió font adományt gyűjtött egy 99 éves angol férfi a járvány elleni harcra

A pénzt a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) koronavírus-ellenes harcára szánja.

A múlt héten elindított oldalon át már majdnem 170 ezer ember küldött pénzt.

Az adománygyűjtéssel a veterán háláját akarta kifejezni az egészségügyi szolgálatnak, amiért rákbetegségéből és csípőcsonttöréséből meggyógyították. Azt remélte, képes lesz százszor megtenni a kertjében egy 25 méteres kört tízkörös szakaszokban a hónap végén esedékes századik születésnapjáig.

I’m Captain Tom Moore, war veteran, 99 years of age (soon to be 100) and I’m walking for the NHS to raise money for our heroes.https://t.co/M1dkvoV3kE

— Captain Tom Moore (@captaintommoore) April 10, 2020