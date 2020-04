Két hét múlva megnyitnak a szabadtéri sportpályák Ausztriában

Megosztás Tweet



Májusban megnyitnak a szabadtéri sportpályák Ausztriában; a hozzájuk tartozó beltéri helyiségek, így a kabinok, illetve a tusolók továbbra is zárva lesznek – jelentette be Werner Kogler alkancellár és sportminiszter szerdán egy bécsi sajtótájékoztatón.

„A lehető legnagyobb engedmény és a lehető legkisebb korlátozás ezekben a szép tavaszi napokban” – így jellemezte Werner Kogler a májustól érvénybe lépő könnyítéseket. A változások főként a tenisz, a golf, a lovaglás, a lövészet, a siklórepülés, illetve a könnyűatlétikai sportágak kedvelőinek jelentenek jó hírt, a fedett sportpályák ugyanis továbbra is zárva lesznek a hobbisportolók számára.

Az alkancellár és sportminiszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy továbbra is be kell tartani a kötelező egyméteres távolságot, és ez a kerékpározók, valamint a futók számára is érvényes. A rizikós sportágaknál pedig a minimálisra kell csökkenteni a kockázatot – tette hozzá.

Kogler hangsúlyozta, hogy mindenkinek a „józan eszére” kell hallgatnia sportolás közben, éppen ezért azoknak a sportágaknak a gyakorlását javasolják, ahol a játékosok a lehető legkevesebbet érintkeznek egymással. Azt ajánlotta, hogy a küzdő-, illetve a tömegsportok helyett inkább a teniszt, a golfot, a lovaglást vagy a lövészetet válasszák az emberek.

Kivételes engedményt kapnak ugyanakkor a profi sportolók, ők már a jövő hét elején megkezdhetik az edzéseket, sőt a fedett sportlétesítményeket is használhatják. Az engedmény több száz hivatásos sportolót érint, azokat, akik rangos nemzetközi versenyeken is részt vesznek, és akiknek alapjövedelme is a sportból származik.

Feltétel ugyanakkor, hogy húsz négyzetméteren legfeljebb egy személy tartózkodhat az edzések során, emellett kötelező a legalább kétméteres távolság megtartása, valamint a rendszeres fertőtlenítés és a higiéniás előírások betartása is. Az edzéseken, illetve a mérkőzéseken nézők nem vehetnek részt.

Az osztrák labdarúgó Bundesliga is felkészülhet a szezon esetleges folytatására. A kupadöntős Lustenau, valamint a 12 élvonalbeli klub is megkezdheti az edzéseket a jövő héten, bár kezdetben csak kisebb, legfeljebb hat játékosból álló csoportokban.

Az intézkedéssel lehetővé válna a közönség nélküli mérkőzések folytatása. Kogler leszögezte: a kormány szeretné lehetővé tenni mindezt, nem pedig az útjában állni a folytatásnak.

A szabályok betartásáról, így a kötelező koronavírus-tesztekről ugyanakkor a ligának kell majd gondoskodnia. Az egyéb sportágak szakszövetségeit felszólították: tegyenek javaslatot arra, hogyan lehetne betartani az óvintézkedéseket. A teniszmérkőzéseken például mindegyik játékos kizárólag a saját labdáját használná, a mérkőzést követő hagyományos kézfogást pedig elhagynák.

A futásnál ugyanakkor azt javasolják, hogy a sportolók legalább tíz méteres távolságot tartsanak, míg a kerékpározóknál óránként 30 kilométeres sebesség esetén akár a húsz méter kötelezővé tétele is szóba jöhet – a gyors be- és kilégzés miatt ugyanis az esetlegesen fertőző „anyagok” is könnyebben átterjednek egyik emberről a másikra.

Szerdán folytatódott a koronavírus-fertőzöttek számának csökkenése. Az elmúlt 24 órában 324 fővel, vagyis 5,3 százalékkal csökkent a fertőzöttek száma, míg hat százalékkal nőtt azoké, akiket időközben gyógyulttá nyilvánítottak. Ausztriában összesen 14 335 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük jelenleg 5844 a fertőzött, és 8098 a gyógyult.

393-an haltak bele a fertőzés okozta megbetegedésbe. Salzburg tartományban szerda éjfélkor véget ér az alig több mint háromezres lélekszámú Altenmarkt im Pongau településen elrendelt karantén, így a tartományban már egyetlen település sem lesz vesztegzár alatt.