Katasztrófa sújtotta terület az Egyesült Államok valamennyi tagállama

Trump a Twitteren azt írta: először fordul elő az amerikai történelemben, hogy elnöki rendelettel az országnak mind az 50 tagállamát katasztrófa sújtotta területnek nyilvánították. „Győzni fogunk a láthatatlan ellenség elleni háborúban” – tette hozzá.

For the first time in history there is a fully signed Presidential Disaster Declaration for all 50 States. We are winning, and will win, the war on the Invisible Enemy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020