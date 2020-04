Példát szeretnének mutatni a zentagunarasiak minden kisebb településnek a Kárpát-medencében

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási tilalom a délvidéki Zentagunaras többségében magyarok lakta falut is komoly kihívások elé állította. Az itt lakók azonban eddig jelesre vizsgáztak emberségből és összefogásból egyaránt. Több mint negyven önkéntes segíti az időseket.

Sípos Hajnalka, a zentagunarasi végrehajtó bizottság elnöke az M1 Kárpát-medence című műsorában elmondta, a jelenlegi helyzetben gyorsan sikerült megszervezniük egy önkéntes csoportot. Ezt úgy oldották meg, hogy mivel a közösségi oldalak a legnépszerűbbek manapság, létrehoztak egy Vigyázzunk egymásra – Zentagunarasért felületet, ahová feltették kérésüket, hogy szeretnének egy önkéntes közösséget létrehozni a lakosság megsegítése érdekében.



Jól érzékelteti a helyiek összetartását, hogy ennek a bejegyzésnek a megjelenését követő néhány órán belül, az 1800 lelket számláló faluban több mint negyvenen jelentkeztek önkéntesnek.

Átlagosan napi harminc hívás fut be

Amikor beérkeznek a hívások, az önkéntesek rögzítik a kéréseket, illetve azt is, hogy ki telefonált. Mindent feljegyeznek így mindenkihez eljut a segítség.

Bata Kornél önkéntes elmondta, átlagosan napi harminc hívás fut be hozzájuk. Hozzátette, a telefonálók általában hatvanöt–hetven év közötti idősek, akik a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban kérnek segítséget. Az önkéntesek a telefonon keresztül leadott kéréseknek megfelelően bevásárolnak, és rövid időn belül házhoz is viszik az időseknek, amire szükségük van.

Sípos Hajnalka elmondta, a településen több mint négyszáz hetven éven felüli lakos él.

Több idős lakost segít családja a bevásárlásban, azonban több idős zentagunarasi szépkorú gyereke, unokája külföldön ragadt, így az ő esetükben kiemelten fontos, hogy segítséget kapjanak.

Szerbia március 20-án lezárta határait a személyforgalom előtt, és sok külföldön dolgozó már nem tudott hazautazni, de mivel a falusiak most is azon vannak, hogy segítsenek egymásnak, arra is találnak megoldást, hogy az itthoni hozzátartozók se maradjanak pénz és segítség nélkül.

Buljovcic Jelica vállalkozó elmondta, örömmel tölti el, hogy még a külföldön élő polgártársainak is tud segíteni azáltal, hogy támogatják a Szerbiában élő rokonaikat.

Az önkéntesek névsorát a rendőrségen is rögzítették

„Az önkéntesek névsora hivatalosan is leadásra került a rendőrségen. Mindegyik önkéntes kitűzőt visel, és bármikor ellenőrizhető, hogy az adott személy, aki kiment az adott házhoz, valóban szerepel-e az önkéntesek listáján” – mondta Sípos Hajnalka.

Ez azért is fontos, mert a mezőgazdasági munkák, így a tejtermelés sem állt le, a tejet pedig el kell szállítani az átvevőhelyre.

A névsor segítségével a hatóságok ellenőrizni tudják, hogy az adott személy jogosult-e az utcán tartózkodni.

A kijárási korlátozások miatt a baráti és családi személyes kapcsolattartás most nem lehetséges, de az egymás iránt érzett törődés és szeretet kifejezésére még ebben a helyzetben is több lehetőség marad.

A helyiek szeretnének példát mutatni minden kisebb településnek nemcsak Délvidéken, hanem az egész Kárpát-medencében,

hogy összefogással, kreativitással, önzetlenséggel és a szabályok betartásával most minden helyi közösség sokat tehet a vírushelyzet mielőbbi megoldásában, ezért arra biztatnak mindenkit, hogy aki csak teheti, maradjon otthon.

A címlapfotó illusztráció.