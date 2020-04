Megosztás Tweet



A járvány miatti kényszerű bezártság jegyében telt idén a húsvétvasárnap. Az egyházi szertartásokat üres templomokban tartották. Az üzenetek az interneten, televízión, rádión keresztül jutottak el a hívekhez. A koronavírus tartalmilag is átírta a miséket és istentiszteleteket. Az egyházi vezetők a szeretet és a hit erejéről beszéltek és azt üzenték, hogy mindenki vigyázzon egymásra és saját magára is – hangzott el az M1 Híradójában.

Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek húsvétvasárnapi ünnepi szentmisét celebrál a budapesti Szent István-bazilikában (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek mindenkit arra kért, hogy

ebben a nehéz helyzetben vigyázzunk egymásra és saját magunkra.

Életünket pedig éljük derűsen, kirobbanó erővel, nagy távlatokba tekintve.

„Hajlamosak vagyunk újra és újra a csüggedésre. Könnyen azt gondoljuk, a természet erői, meg az emberi gonoszság és tudatlanság új és új bajokat zúdítanak a világra. Évszázadonként, vagy akár minden nemzedékben ugyanazok az elkeserítő események ismétlődnek. De nem értelmetlen körforgás az emberiség élete” – mondta Erdő Péter esztergom–budapesti érsek.

A betegekért, a gyógyítókért, a döntéshozókért, a szolgálatot teljesítőkért és az egész emberiségért mondott imát a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. Bogárdi Szabó István is hívek nélkül, családi körben és a tévénézők előtt tartott húsvéti istentiszteletet. Azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy Krisztustól semmi nem választ el minket.

„Ha egymástól el is választ most bennünket a veszedelem és a baj, Krisztustól semmi sem választ el. Elhengeríttetett a kő, mert Krisztus feltámadott. A feltámadott Krisztus hatalma betölt mennyet és földet, és majd olvassuk, eljut a bezárkózott tanítványokhoz is” – mondta Bogárdi Szabó István, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke.

Fabiny Tamás igehirdetését az interneten követhették a hívek

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök–püspökének húsvétvasárnapi igehirdetését is az interneten követhették a hívek. Fabiny Tamás arról beszélt, hogy Jézus az otthonainkban is meg tud látogatni minket. Húsvéti üzenetében pedig azt mondta, a jelenlegi helyzet arra figyelmeztet, hogy újra kell gondolni az életünket.

„Ez után, a mostani a húsvét után én hiszem, hogy nem mehetünk tovább abba az irányba, amely irányba eddig tartottunk. Sem a világ, hiszen ez a globális fenyegetettség arra emlékeztet és arra figyelmeztet minket, hogy a globalizációnak ez a sok nyomorúsága, ilyen tömény megjelenése nem tartható tovább. Sokkal inkább meg kell becsülnünk a lokalitást, a helyi ajándékokat, a helyi lehetőségeket” – hívta fel a figyelmet Fabiny Tamás.

Debrecenben, az Attila téri Főszékesegyházban mondta el húsvéti üzenetét a Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyzázmegye érsek-metropolitája. A görögkatolikus püspök az imádság erejével hívta fel a figyelmet.

„Testvéreim, akik szomorkodtok, bizonytalanságban, hogy mi is lesz ebben a világban, hittel ismerjük föl mintegy a vakon született világosodás fényével, hogy

van remény, Isten kezében van minden”

– mondta el Kocsis Fülöp.

Az érsek–metropolita azzal biztatta a híveket, hogy a feltámadás fénye még ebben a nehéz időkben is elhozza a világosságot az otthonokba.

A világ keresztényeinek többsége zárt ajtók mögött ünnepelte az idei feltámadást. A Vatikánban hívők jelenléte nélkül tartották meg a húsvétvasárnapi szertartásokat, Ferenc pápa pedig, szakítva az eddigi hagyományokkal, a Szent Péter Bazilikában mondta el Urbi et Orbi áldását. A koronavírus sújtotta országokban mindenhol interneten vagy televízión keresztül közvetítették a miséket az üres templomokból.

Ferenc pápa a hagyományos nagypénteki kálváriajárás, a Via Crucis (keresztút) alatt a koronavírus miatt lezárt vatikáni Szent Péter téren (Fotó: MTI/AP pool/Andrew Medichini)

„A magány húsvétja” – így nevezte az idei ünnepet Ferec pápa, aki a hagyományoktól eltérően a hívők nélküli Szent Péter bazilikában, a központi oltár előtt, egyedül állva olvasta fel húsvéti üzenetét.

Az egyházfő az új koronavírus-járvány kihívásáról szólt, amely mint fogalmazott, kemény próbára teszi az emberiséget.

„Együttérzek azokkal akiket közvetlenül érint a koronavírus, a betegekkel, azokkal a családokkal, akik hozzátartozóikat gyászolják, akik gyakran utolsó búcsút sem tudtak venni szeretteiktől fogalmazott az egyházfő hozzátéve, ez nem a közöny ideje, mivel az egész világ szenved, és egységesen kell fellépni a járvánnyal szemben” – mondta Ferenc pápa.

Beszéde után Ferenc pápa latin nyelvű Urbi et Orbi áldást adott Rómára és a világra. A szokásostól eltérően nem a Szent Péter bazilika lodzsájáról, hiszen a tér le volt zárva, hívők nem jöhettek ide.

(Fotó: EPA/Angelo Carconi)

Az üres Szent Péter bazilikában mutatta be szombat esti vigília szertartását is Ferenc pápa. A katolikus egyházfő a Krisztus halálakor is a reményt választó nőket és férfiakat nevezte példaképnek a betegség és halál uralta mai világ számára.

Eközben Olaszországban ismét emelkedett az új típusú koronavírus miatt meghalt emberek száma és nőtt az újonnan diagnosztizáltaké is.

Az országban valamelyest lassult ugyan a járvány,

de az új megbetegedések száma nem kezdett olyan meredeken csökkenni, ahogyan azt sokan remélték. Az olaszok már lassan egy hónapja szigorú korlátozások között élik az életüket. A fertőzés megjelenése óta már több mint tizenkilencezren vesztették életüket

A húsvét így szigorúan a falak közé szorult, nem sértve meg a korlátozó intézkedéseket, Rómában egy pap egy lakótelep közepén lévő templom tetejéről tartotta meg húsvét vasárnapi miséjét. Az emberek a környező házak ablakaiból, erkélyeiről nézték végig a szertartást.

A hívőket üdvözli egy olasz pap, aki a koronavírus-járvány érdekében bevezetett kijárási korlátozások miatt egy épület tetőteraszán cerebrálja a húsvéti szentmisét Rómában (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci)

Csak néhány egyházi személy vehetett részt vasárnap a húsvéti misén Jeruzsálemben a Szent Sír Székesegyházban. Az óváros szívében lévő templomban található az a sziklába vájt sír, ahol Krisztus holtteste a keresztre feszítés után feküdt, majd itt harmadnapra, azaz húsvétvasárnap hajnalára feltámadt.

Minden évben hívők ezrei látogatnak el a húsvéti ünnepek alatt a Szent Sír Székesegyházba, a kereszténység egyik legszentebb helyére. Idén azonban senki sem jöhetett ide.

A Szent Sír templomot március 25-én bezárták,

de a hívők minden szertartást élő közvetítésben figyelhettek az interneten szerte a világban. A Szent Sír templomát utoljára 1349-ben zárták be hosszabb időre a nyilvánosság elől, amikor Jeruzsálemben pestisjárvány volt.

Nem csak a kereszténység legszentebb helyei zártak be,

az egész keresztény világban zárva maradtak a templomok.

Több mint egymilliárd keresztény ünnepelt otthonában.

Az Egyesült Államokban egy parkolóban tartották meg a húsvét vasárnapi misét

Sydney-ben is otthonról követhették a hívők a zárt ajtók mögött megtartott húsvéti misét. Az Egyesült Államokban, Dél-Karolinában egy parkolóban tartották meg a húsvét vasárnapi misét, úgy, hogy a hívőknek nem is kellett kiszállniuk az autóikból. A szervezők még arra is ügyeltek, hogy minden jármű között legyen elegendő távolság. A résztvevők azt mondták, felemelő érzés volt így ünnepelni, mindenképpen jobb, mint otthon egyedül.

A keresztény húsvéttal idén egy időre esik a zsidóság legnagyobb ünnepe, a Pészah, az egyiptomi kivonulás ünnepe. A szigorú kijárási korlátozások azonban ezt az ünnepet is érintik. Hatalmas tömeg helyett, a gyülekezési korlátozások miatt csak tíz imádkozó férfi jelenlétében tartották meg a hagyományos pészahi kohanita áldást a Siratófalnál. Ez a szertartás általában több tízezer látogatót szokott Jeruzsálem óvárosába vonzani.