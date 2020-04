Világszerte rendhagyó módon ünneplik idén a húsvétot

A koronavírus-járvány miatt a legtöbb országban bezártak a templomok, a hívők csak interneten követhetik a miséket. Különleges volt a nagypénteki Via Crucis, azaz a keresztút is, amit idén nem a római Colosseumban, hanem az üres vatikáni Szent Péter téren tartottak. Az embereket mindenhol arra kérik, maradjanak otthon, még úgy is, ha ez nehéz, hiszen húsvétkor hagyományosan együtt ünnepelnek a családok – hangzott el az M1 Híradójában.