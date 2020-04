Vegyes a kép Európában járványügyi szempontból

Megosztás Tweet



Olaszország lehet, hogy túl van a legsúlyosabb időszakon. Franciaországban és Nagy-Britanniában viszont egyre rosszabb a helyzet, és a svédek is talán észbe kaptak. Mint kiderült, kozmetikázhatták a fertőzöttek és az áldozatok adatait, és a helyzet rosszabb, mint sejtették. Eközben egyes országok már a rendkívüli korlátozások lazítására készülnek. Dániában április végén újranyitják az óvodákat, és Csehország a szigorítások egy részének feloldását fontolgatja, Ausztria húsvét után kinyitná a boltokat, éttermeket. Hogy ez bölcs lépés, vagy elsietett, egyelőre megoszlanak a vélemények. Úgy tűnik, ez megint csak utólag derül ki. Európában január 24-én jelentették az első COVID–19 esetet, a fertőzés azóta számos európai országban hatalmas méreteket öltött.

(Fotó: EPA)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a világ leginkább sújtott 10 országa között hét európai van. Olaszországban már csökken az új megbetegedések száma, és Spanyolországban is lassul a fertőzés terjedése. A szakemberek számításai szerint nemsokára Franciaország és az Egyesült Királyság lesznek a kontinens legsúlyosabban érintett államai – derült ki az M1 Világ című műsorából.

Nagy-Britanniában a miniszterelnök, Boris Johnson is megbetegedett. A WHO európai igazgatója szerint rohamosan nő a koronavírus-fertőzések száma Törökországban, Ukrajnában, Belgiumban, Norvégiában és Svédországban is.

A svédek sokáig alig hoztak korlátozó intézkedéseket,

az általános és középiskolák nyitva vannak, akárcsak az éttermek vagy az edzőtermek. A fertőzöttek és az elhunytak magas száma miatt azonban a svéd kormány változtatott eddigi stratégiáján: a törvényhozástól a kormány felhatalmazásának kiszélesítését kérték, hogy szükség esetén parlamenti jóváhagyás nélkül lezárhassák a reptereket, pályaudvarokat.

Több európai államban a szigorítások egy részének feloldását fontolgatják. Ausztriában húsvét után ki szeretnék nyitni a kisebb üzleteket, május elején pedig a plázákat is. A szigorítások egy részének feloldása még nem jelenti azt, hogy az élet visszatérhet a rendes kerékvágásba Ausztriában, az is jelzi, hogy a kancellár maszkban, plexi fal mögött tartotta meg sajtótájékoztatóját a kérdésről. A WHO arra figyelmeztet, hogy messze vagyunk még a járvány legyőzésétől, így a korlátozásokon egyelőre nem célszerű enyhíteni.

Sikerült lassítani a fertőzés terjedését Magyarországon

Magyarországon a kormány határozott fellépésének köszönhetően eddig sikerült lassítani a fertőzés terjedését, de sokan még mindig nem működnek együtt a hatóságokkal, nem tartják be a szabályokat.

Mindeddig a rendőrség több mint ötezer emberrel szemben intézkedett, és csaknem kétezret meg is bírságolt, vagy feljelentett a kijárási korlátozás megszegése miatt.

Jerome Adams,az amerikai egészségügyi hatóság vezetője úgy fogalmazott, a koronavírus-járvány hasonló mértékű pusztítással fenyeget, mint a Pearl Harbour-i támadás, vagy a szeptember 11-i merénylet. New Yorkban, ahol a legsúlyosabb a helyzet, a koronavírus áldozatainak száma már meghaladta a 2001-es terrortámadásban elhunytakét.

Egyre több nagyvárosból érkeznek aggasztó adatok. Átlépte a másfél milliót a fertőzöttek száma a világon. Az Egyesült Államokban van a legtöbb eset,

a legsúlyosabb a helyzet New York államban,

ahol több esetet regisztráltak, mint a világ bármely országában az Egyesült Államokon kívül. E szavakkal jellemezte New York kormányzója a COVID–19 járvány miatt az államban kialakult helyzetet. A fertőzés egyre inkább tejed a szomszédos és szintén sűrűn lakott New Jersey-ben is.

Volt olyan nap, amikor New Yorkban és New Jersey-ben többen haltak bele a fertőzésbe, mint az Egyesült Államok többi államában összesen. A helyzet próbára teszi New York városának egészségügyi ellátó rendszerét, valamint az orvosokat és az ápolókat is. Olyan sok a halott, hogy már nincs elegendő hely számukra a világvárosban.



New York vezetését sok bírálat érte amiatt, hogy túl későn vezették be a korlátozó intézkedéseket, mire lezárták a várost, a fertőzés már elterjedt. Szakértők szerint, ha időben cselekedtek volna, kevésbé lenne most tragikus a helyzet. A betegség halálozási aránya New Orleansban a legmagasabb, a New York-i háromszorosa.

Rossz a lakosság egészségi állapota

Szakemberek szerint ennek a lakosság egészségi állapota az oka. Sokan túlsúlyosak, ami szív- és érrendszeri problémákat valamint cukorbetegséget okoz. A COVID–19 pedig az idősek mellett elsősorban azokra veszélyes, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. Az Egyesült Államokban a járvány eddig elsősorban a nagyvárosokat sújtotta, ám egyre több a fertőzött és a beteg vidéken is.

A megyéknek már több mint kétharmada érintett,

és az új vidéki esetek aránya egy hét alatt szinte megkétszereződött. Ezekben a régiókban a lakosság jelentős részének nehezebbek az életkörülményei, mint a nagyvárosokban, az egészségügyi ellátórendszer is rosszabb, kevesebb az orvos és az ápoló.

A járványügyi szakemberek attól tartanak, hogy ha a járvány vidéken fellángol, az még nagyobb tragédiákhoz vezethet, mint a városokban. Ráadásul félő, hogy a vidéki települések az egészségügyi erőforrásokért folyó küzdelemben is alulmaradnának az érdekeiket könnyebben érvényesítő nagyvárosokkal szemben.