Csaknem 1,7 millió a fertőzöttek száma a világon

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma szombat reggelre 96 432-vel nőtt és elérte az 1 698 416-ot a világon. A Covid-19 nevű betegségben 102 764-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 376 677 volt – olvasható a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítésében.

A péntek reggeli adatsorban 1 601 984 fertőzött, 95 731 halott és 355 066 gyógyult szerepelt. A fertőzés 184 országban van jelen.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

A legtöbb regisztrált fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van: 501 419, ami 35 669-cel több, mint pénteken. A gyógyultak száma 29 078, a halálos áldozatoké 18 637. A helyzet továbbra is New Yorkban a legsúlyosabb, ahol 5820-an haltak meg.

Spanyolországban 158 273-ra nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 16 081-re emelkedett a halottaké, és 55 668-ra a gyógyultaké.

Olaszországban 147 577 a regisztrált fertőzöttek száma, 18 849 a halálos áldozatoké és 30 455 a gyógyultaké.

Németországban 122 171 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 2 736 elhunyt, 53 913 meggyógyult.

Franciaországban 125 931 fertőzöttet, 13 197 halottat, és 25 195 gyógyultat tartottak nyilván.

Iránban 68 192 volt a regisztrált fertőzöttek száma szombatra, 4232 az elhunytaké, 35 465 a kórból felépülteké.

Az Egyesült Királyságban 74 605 dokumentált fertőzött, 8958 halálos áldozat és 558 gyógyult volt. Az 55 éves Boris Johnson kormányfő már nem szorul intenzív kezelésre, csütörtökön átvitték egy normál kórterembe, és a Downing Street péntek esti tájékoztatása szerint a miniszterelnök már rövid sétákat is tesz.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a közép-kínai Vuhanból globálisan szétterjedő kórt.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány a múlt év végén elkezdődött, 83 003 esetet tartottak nyilván szombat reggel. A vírus okozta betegségben eddig 3339-en haltak meg, csütörtök reggel óta nem jelentettek új halálesetet. A gyógyultak száma 77 844, 86-al több, mint csütörtök reggel.