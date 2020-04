Az ENSZ elítéli Tripoli vízellátásának elvágását

Megosztás Tweet



Tripoli vízellátásának azonnali helyreállítását követelte pénteken az ENSZ-főtitkár líbiai különmegbízottjának helyettese, határozottan elítélve a líbiai főváros vízellátását egy hete blokkoló fegyveres csoport „ártatlan emberek millióit büntető” eljárását.

Az ENSZ-diplomata nyilatkozata szerint a támadók még hétfőn lerohantak egy vízátemelő állomást Sverif településnél, leállították a víz szivattyúzását, és megfenyegették az ország nagy részét ellátó vízművek dolgozóit. A fegyveresek a foglyul ejtett családtagjaik szabadon bocsátását akarják elérni – írta nyilatkozatában Yacoub El Hillo.

Jelenleg Tripoli és több környező város több mint 2 millió lakosa van víz nélkül.

Az észak-afrikai ország Moammer Kadhafi diktátor 2011-es megbuktatását követően süllyedt káoszba, és gyakorlatilag kettészakadt. A keleti és déli részt ellenőrzése alatt tartó Halífa Haftar tábornok erői tavaly április óta ostromolják Tripolit, a nemzetközileg elismert nemzeti egységkormány székhelyét. A Fájez esz-Szarrádzs miniszterelnök vezette kabinet mindössze kisebb térségeket ellenőriz a főváros körül.

A harcok idén március közepén ismét fellángoltak, különösen Tripolinak a frontvonalakhoz közel eső déli részét érték heves bombázások, és a hét elején Haftar erői rakéta-sorozatvetőkből mértek csapásokat a főváros egyik legnagyobb kórházára.

A küzdelmek akadályozzák, hogy az észak-afrikai ország amúgy is megtépázott egészségügyi rendszere felkészülhessen a koronavírus-járvány kirobbanására. Líbiában még csak 24 fertőzöttet azonosítottak, de más intézkedések mellett kijárási tilalommal is megpróbálják lassítani a betegség terjedését. A védekezést nehezíti, hogy múlt héten többször az áramellátás is szünetelt Tripoliban és néhány más térségben.

„Jelen helyzetben, amikor Líbia a Covid-19 nevű betegség világjárványa ellen küzd, a hozzájutás a vízhez és az áramhoz életmentő jelentőséggel bírhat, ezért haladéktalanul fel kell hagyni az ilyen egyéni cselekményekkel, amelyek visszataszító módon ártatlan emberek millióit büntetik” – hangsúlyozta az ENSZ-főtitkár líbiai különmegbízottjának helyettese.

