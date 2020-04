Tajvan tiltakozik amiatt, hogy a WHO-főigazgató rasszizmussal vádolta meg

Megosztás Tweet



A tajvani külügyminisztérium határozottan tiltakozott csütörtökön amiatt, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) etióp főigazgatója szerint Tajpej nem határolódik el a személye elleni állítólagos tajvani rasszista támadásoktól.

A minisztérium követeli, hogy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz „azonnal tegye egyértelművé vádjait”, illetve vonja vissza őket, mert Tajpej szerint megalapozatlanok, és kérjen bocsánatot.

Éppen hogy a 23 millió lakosú Tajvant „különbözteti meg súlyosan és hátrányosan a nemzetközi egészségügyi rendszer politikája”. Tajvan elítéli a diszkrimináció és az igazságtalanság minden formáját – szögezte le a minisztérium közleményében.

„A tajvani egy érett, tanult nemzet, és soha nem bujtana fel senkit arra, hogy személyében támadja a WHO főigazgatóját, még kevésbé arra, hogy rasszista megjegyzéseket tegyen rá” – tették hozzá.

Caj Ing-ven tajvani elnök nem sokkal ezután meghívta hazájába a főigazgatót, hogy „saját szemével győződhessen meg afelől: ott mennyire komolyan veszik a betegség elleni védekezést”.

Tedrosz – aki korábban volt hazája egészségügyi és külügyminisztere is – szerdai genfi sajtóértekezletén védelmébe vette az általa vezetett szervezetet azokkal a kritikákkal szemben, amelyek szerint a WHO nem megfelelően reagált az új koronavírus Kínából kiinduló járványára, és visszautasította az őt személyesen érő állítólagos bírálatokat.

Megvádolta a tajvani külügyminisztériumot azzal, hogy elnézi azt a – rasszista szidalmakat és halálos fenyegetést is tartalmazó – támadássorozatot, amely állítása szerint a szigeten folyik ellene körülbelül egy hónapja, a Covid-19 világjárvánnyá válása óta.

Kijelentette, hogy a tajvani diplomaták tudtak ezekről a támadásoktól, de nem határolódtak el tőlük, „sőt, maguk is elkezdtek bírálni engem, azért mondom el ezt most, mert elég volt ebből”. A hírügynökségek szerint azonban nem derült ki, milyen konkrét bírálatokat kapott a WHO főigazgatója tajvani tisztségviselőktől.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszt Kína erős támogatásával választották meg az ENSZ-szervezet élére, első afrikai főigazgatóként. Ő kezdettől fogva átláthatónak fogadta el Kínát a járvánnyal kapcsolatban, és hitelesnek Peking tájékoztatását.

Miközben az AP hírügynökség szerint bizonyíték van arra, hogy Kína letiltotta a fertőzésekről szóló első jelentéseket, és az Egyesült Államokat vádolta meg a vírus bevitelével az országba. Független szakértők szerint a járvány éppen azért szabadulhatott el Vuhanban, mert a kommunista vezetés az első hetekben eltussolta az ügyet.

Kína nem ismeri el külön országnak Tajvant, szakadár tartományának tartja, és igyekszik ellehetetleníteni a nemzetközi politikában, kiszorítani világszervezetekből, megpróbálja elérni, hogy a világ országai ne tartsanak fenn diplomáciai kapcsolatot a szigettel, amely hivatalosan Kínai Köztársaságnak nevezi magát.

Peking rendszeresen felháborodik azon, hogy az Egyesült Államok szoros kapcsolatot tart fenn Tajvannal. Tajvan a WHO-nak sem lehet tagja.

Mindemelett Tajvan közegészségügyi rendszere az egyik leghatékonyabb a világon, és sok dicséret érte most is amiatt, ahogy az új koronavírus járványa ellen küzd – jegyezte meg az AP.

Kínához való közelsége ellenére Tajvan mindössze 379 igazolt fertőzöttet és öt halálesetet jelentett csütörtökig. A főigazgató szintén szerdai genfi sajtóértekezletén diplomatikusan kitérően válaszolt arra az újságírói kérdésre, amely a Donald Trump amerikai elnök általi bírálatra és fenyegetésre vonatkozott.

Trump kedden Kína-pártisággal vádolta meg a WHO-t, és támogatásmegvonással fenyegette. Tedrosz erre reagálva azt mondta: most nemzeti összefogásra van szükség minden országban, a világban pedig szolidaritásra, nem szabad átpolitizálni a járvány ügyét. Trump visszavágott erre csütörtök este, azt mondta: éppen a főigazgató az, aki átpolitizálja a járványt.