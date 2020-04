Osztrák külügyminiszter: A koronavírus okozta válság kellős közepén vagyunk

Megosztás Tweet



Globálisan szemlélve a koronavírus okozta válság kellős közepén vagyunk – jelentette ki Alexander Schallenberg külügyminiszter szerda délelőtt egy bécsi sajtótájékoztatón. A tárcavezető kiemelte: vannak olyan államok, amelyeknek hosszabb időre van szükségük ahhoz, hogy javítsanak a koronavírus okozta válsághelyzeten.

„Mindenki örül annak Ausztriában, hogy jó úton haladunk, és húsvét után sor kerülhet az óvintézkedések óvatos feloldására” – mondta Schallenberg. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette: be kell látni, hogy ez még nem minden államban történhet meg, éppen ezért továbbra is érvényben lesz a 29 országra, köztük Olaszországra, Svájcra, Spanyolországra, Franciaországra korábban kiadott utazási figyelmeztetés, sőt, emellett további hét államra, Belgiumra, Portugáliára, Svédországra, Brazíliára, Indonéziára, Nigériára és a Fülöp-szigetekre vonatkozóan is életbe léptetik.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy a koronaválság kezdetén 47 ezer osztrák állampolgár tartózkodott külföldön, közülük jelenleg még 3500-an vannak, akiket nem sikerült hazahozni. Ezerre tehető ugyanakkor azoknak a száma, akik szeretnének hazatérni Ausztriába.

„Senkit sem hagyunk cserben, aki önhibáján kívül került vészhelyzetbe” – szögezte le Schallenberg. Hozzátette: jelenleg a világ 84 különböző államában tartózkodnak még osztrák állampolgárok, kisebb csoportokban. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy számukra hazatérésüket követően 14 napos karantént rendelnek el.

Elisabeth Köstinger turizmusért felelős miniszter arról beszélt, hogy május közepétől fokozatosan kinyithatnak a vendéglátóipari egységek, a fürdők, a strandok és a szállodák számára azonban jelenleg kidolgozás alatt álló, szigorúbb szabályokat vezetnek majd be, hogy elkerüljék a fertőzésveszélyt – tette hozzá.

A tárcavezető felszólította az osztrákokat, hogy lehetőség szerint a hazájukban tervezzenek nyaralást; külföldre csak akkor utazzanak, ha az adott országokban is legyőzik a koronavírust – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a hotelek, éttermek számára is kidolgoznak egy szabályozást, kötelező lesz várhatóan pincérek számára a szájmaszk vagy akár a kesztyű viselése, illetve a legalább egy méteres távolság betartása – szögezte le.

Ausztriában egymást követően már az ötödik napon csökken azoknak a száma, akik jelenleg is koronavírus okozta megbetegedésben szenvednek; míg kedden még 8043, addig szerdán 7890 embert tartottak nyilván.

Eddig összesen 12824-en fertőződtek meg koronavírussal az országban. Az elmúlt 24 órában 343 új fertőzöttet diagnosztizáltak; közben azonban 466 embert gyógyulttá nyilvánítottak. Eddig összesen 4512-en gyógyultak meg a betegségből. A jó eredményeknek ellentmond azonban, hogy – bár 0,4 százalékkal csökkent a kórházban lévő betegek száma (1096 fő) – az intenzív osztályon lévők száma még soha nem volt ennyire magas (267 fő). A koronavírus okozta megbetegedésnek 277 halálos áldozata van Ausztriában.