New York államban kedden 779-en haltak meg

Megosztás Tweet



New York államban kedden 779 beteg halt meg az új típusú koronavírus okozta Covid–19 betegségben – jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Andrew Cuomo, New York állam kormányzója.

A kormányzónak hétfő óta minden nap azt kell közölnie, hogy az adott napon szedte a járvány a legtöbb halálos áldozatot. New York városában szerda délelőttig – a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint – 4009, az Egyesült Államok egész területén pedig 13 ezernél több halottat regisztráltak. Az Egyesült Államokban – szintén szerda délig – összesen 402 923 fertőzöttet diagnosztizáltak.

Van egy jó hírem és van egy rossz – kezdte sajtókonferenciáját szerdán Andrew Cuomo kormányzó. Jó hírként említette, hogy a társadalmi elkülönülés gyakorlata eredményes. A rossz hírről pedig úgy fogalmazott: nemcsak rossz, hanem borzalmas, ugyanis folyamatosan emelkedik a Covid–19 betegségben elhunytak száma.

Hozzátette: a koronavírus-járványban meghaltak száma messze felülmúlja a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokban elhunytakét. A terrortámadásban 2753 ember halt meg New Yorkban. A koronavírus-járvány eddig már több mint négyezer áldozatot követelt New York városában és több mint hatezret egész New York állam területén.

A kormányzó bejelentette: több vírustesztet végeznek majd a kisebbségi közösségekben, a spanyolajkúak és az afroamerikaiak között. Bejelentette azt is, hogy a munkanélküli segélyért folyamodó minden egyes embernek 600 dollárral megnövelik a segély összegét. „A szövetségi kormányzat átutalja majd ezt, de New York állam nem vár, azonnali hatállyal kifizeti az embereknek” – mondta.

Cuomo közölte azt is, hogy az idén a New York-iak levélben szavazhatnak majd. A kormányzó az eredetileg április 28-ra kiírt előválasztásokat már korábban elhalasztotta június 23-ra. A sajtótájékoztatón elmondta: látta a televízióban a hosszú, tömött sorokat a kedden Wisconsinban megrendezett előválasztásokon és szerinte ez teljes nonszensz.

Közben az Egyesült Államok többi tagállamában is folyamatosan emelkedik a fertőzöttek és a halálos áldozatok száma.

A New Yorkkal szomszédos New Jerseyben az elmúlt 24 órában több mint háromezer új fertőzöttet diagnosztizáltak. Phil Murphy kormányzó a szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy az államban több mint 47 ezer a fertőzöttek, és több mint 1500 a halottak száma. A kormányzó szintén több hűtőkamiont kért a szövetségi kormánytól, mert New Yorkhoz hasonlóan ebben az államban is megteltek a halottasházak.

Pennsylvaniából szerdán több mint további halálesetet és 1680 új fertőzést jelentettek, az államban több mint 16 ezer a koronavírusos fertőzéssel diagnosztizáltak száma. A déli Louisiana államban az egészségügyi hatóságok azt javasolják a családoknak, hogy idősotthonban élő szeretteiket vigyék haza.

Wyoming az egyetlen amerikai tagállam, ahonnan nem jelentettek koronavírus miatti halálesetet.

A címlapfotó illusztráció.