Mintegy negyven koronavírus-fertőzött a Charles de Gaulle fedélzetén

A tervezettnél előbb hazatér Franciaországba a Charles De Gaulle nevű francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó az Atlanti-óceánról, miután a fedélzetén mintegy negyven tengerész a koronavírus enyhébb tüneteit mutatja – közölte szerdán a francia hadügyminisztérium, egy héttel azután, hogy a Theodore Roosevelt amerikai repülőgéphordozó-hajón tört ki a koronavírus-járvány.

A közlemény szerint a legénység megerősített orvosi megfigyelés alá került, a tüneteket mutató matrózokat elkülönítették, senkinek az állapota nem ad okot aggodalomra.

Valamennyi matróz tesztelése céljából egy orvoscsoport érkezik a fedélzetre, hogy elkülönítsen minden fertőzöttet, és megállítsa a járvány terjedését a hajón.

Katonai források szerint elővigyázatossági intézkedésről van szó, miután a hadihajó már eleve hazafelé tartott egy misszióról, de az utat lerövidítik és felgyorsítják. A Charles De Gaulle nevű francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó január 21-én hajózott ki, és jelenleg Portugália magasságában található.

Várhatóan egy héten belül köt ki a dél-franciaországi Toulonban, ahova eredetileg április 23-án kellett volna visszatérnie.

A Charles De Gaulle hadihajón az 1760 fős legénységben (nők és férfiak) egy mintegy húsz tagú orvosi egység is szolgálatot teljesít, és egy 12 ágyas, lélegeztetőgépekkel, szkennerekkel ellátott kórházi terem is található a fedélzeten, valamint egy száz ember elkülönítésére alkalmas karanténhelyiség is.

A hadsereg egészségügyi szolgálata egyelőre nem tudta megmondani, hogyan fertőződhetett meg a legénység.

A hajó utoljára március 15-én a nyugat-franciaországi Brest kikötőjében állt meg, és azóta nem fogadott látogatót a fedélzetén.