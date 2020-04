Megosztás Tweet



Húsvét után kinyithatnak a kisebb üzletek Ausztriában – jelentette be Sebastian Kurz kancellár hétfőn a koronavírus–helyzettel kapcsolatos óvintézkedésekről tartott bécsi sajtótájékoztatón.

„Ausztriában gyorsabban és határozottabban reagáltunk, mint más országok, így lehetőségünk van arra, hogy gyorsabban kilábaljunk a válságból” – szögezte le Kurz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a húsvét hete döntő lesz abból a szempontból, hogy azt követően fokozatosan visszatérhet–e az élet a normális kerékvágásba.

A kancellár kifejtette: a tervek szerint nyolc nap múlva, április 14–étől ismét kinyitnak a kisebb, 400 négyzetméternél nem nagyobb üzletek, a barkácsáruházak és a szabadtéri piacok; szájmaszkot azonban továbbra is viselni kell, és csak meghatározott számú vásárló tartózkodhat azonos időpontban egy üzlethelyiségben.

Május elsejétől valamennyi üzlet kinyithat Ausztriában, így a bevásárlóközpontok és a fodrászüzletek is, ugyancsak az óvintézkedések betartásával – tette hozzá Kurz. Mostantól kötelező a szájmaszk viselése az üzletekben; jövő hétfőtől pedig a tömegközlekedési eszközökre is kiterjesztik a szájmaszk használatát.

A vendéglátó–ipari egységek és a szállodák legkorábban május közepétől, fokozatosan nyithatnak ki, ennek részleteiről április végéig döntenek majd. Az iskolák pedig május közepéig folytatják az otthoni, digitális eszközök segítségével történő oktatást.

A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy az oktatási intézményekben továbbra is működik a gyermekfelügyelet, és nem szégyen, ha a szülők igénybe veszik ezt a lehetőséget. A tanulók befejezhetik a tanévet, az érettségi előtt állók pedig letehetik az érettségi vizsgákat.

Az egyetemeken, főiskolákon is digitálisan folytatódik az oktatás, a vizsgákat a lehető leghamarabb meg kell tartani. Kurz arról is beszélt, hogy rendezvényeket június végéig biztosan nem tartanak. A nyári szabályozásról április végéig döntenek majd.

A kijárási korlátozásokat április végéig meghosszabbítják, így továbbra is négy okból lehet elhagyni a lakást: munkavégzés, bevásárlás céljából, mások segítésére vagy rövid sétára.

Kurz egyben arra kérte a lakosságot, tartsák be következetesen az óvintézkedéseket, kerüljék a társadalmi érintkezést, tartsák be az előírt legfeljebb egyméteres távolságot, és mindenekelőtt ne ünnepeljék a húsvétot családtagjaikkal, barátaikkal, ehelyett maradjanak otthon azokkal, akikkel együtt élnek. „Ha a számok rosszabbodnának, akkor eljátszhatjuk mindazt, amit eddig elértünk” – figyelmeztetett Sebastian Kurz.

„Megfelelő időben a megfelelő intézkedéseket hoztuk, és jó úton haladunk” – jelentette ki Rudolf Anschober egészségügyi miniszter. A tárcavezető utalt arra, hogy míg március közepén a fertőzés napi növekedési rátája 40–45 százalékos volt, és ha ez így folytatódott volna, akkor ma 2,7 millió beteg lenne Ausztriában. Mostanra viszont országosan 1,6 százalékra, és minden tartományban öt százalék alattira csökkent a növekedés mértéke.

Kifejtette: az elmúlt 24 órában 187 új fertőzöttet diagnosztizáltak, és 465 embert nyilvánítottak gyógyulttá. Így Ausztriában a fertőzöttek száma összesen 12130, közülük 1074 embert kezelnek kórházban, 250–et az intenzív osztályokon.

„Hatalmas siker, de ez csak a legelső állomás” – szögezte le Anschober. Hozzátette: az óvintézkedéseket továbbra is be kell tartani; hogy folytatódjon a pozitív tendencia; szájmaszk helyett sálat, törölközőt is lehet használni, az a cél, hogy a száj fedve legyen – tette hozzá.

Karl Nehammer belügyminiszter arról tájékoztatott, hogy a hétvégén Ausztria–szerte háromezer esetben szegték meg a koronavírussal összefüggő rendelkezéseket. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a rendőrség mostantól a koronavírus–helyzettel összefüggő korlátozások megsértése esetén akár ötven euró helyszíni bírságot is kiszabhat; és ha az elkövető nem fizet, feljelentés indul ellene, és abban az esetben akár 3600 euró pénzbírságot is kiróhatnak rá.

Közben Günther Platter, Tirol tartományi vezetője bejelentette, hogy a Tirol tartomány egészére elrendelt vesztegzár kedden véget ér.