WHO: A fertőzés exponenciálisan terjed

Aggodalmát fejezte ki szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője a COVID-19 járvány gyors kiszélesedése és globális terjedése miatt. A járvány immár 205 országot és területet érint.

„Az elmúlt öt hétben az igazolt fertőzöttek száma közel exponenciálisan növekedett, az elmúlt héten megkettőződött a halálesetek száma” – mondta Genfben tartott virtuális sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szakosított ENSZ-szervezet főigazgatója. „A következő napokban elérjük a világban az 1 millió megerősített fertőzést és az 50 ezer halálesetet” – tette hozzá Tedrosz.

„Az első koronavírus okozta világjárványról van szó. Egységet kell alkotnunk, hogy felléphessünk az ismeretlen és veszélyes vírus ellen” – hangsúlyozta a főigazgató.

Bár Afrikában, Közép- és Dél-Amerikában viszonylag kevés vírusfertőzött van, a COVID-19 járványnak súlyos szociális, gazdasági és politikai következményei lehetnek ezekben a térségékben – figyeztetett a WHO főigazgatója. Fel kell készíteni ezeket az országokat a tesztelésre, a fertőtlenítésre és az elkülönítésre, a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülők beazonosítására – tette hozzá.

Segíteni kell a kijárási korlátozások miatt munkájukat elveszítőket. Számos fejlődő ország számára nehéz a szociális programok beindítása.

Elkerülhetetlen, hogy hitelkönnyítéseket adjanak ezeknek az országoknak, hogy gondoskodni tudjanak az emberekről és megakadályozzák a gazdasági összeomlást – mutatott rá Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

„A WHO a betegek és az őket ápolók számára javasolja arcmaszk viselését” – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz. „A maszkok is csak más védekezési eljárásokkal együtt hatékonyak” – mondta, hozzátéve, hogy a WHO továbbra is gyűjti „a bizonyítékokat” ahhoz, hogy felbecsülje a maszkok szélesebb körben történő viselésének a hatékonyságát.

A marylandi Johns Hopkins egyetem legfrissebb összesítése szerint a világban szerda estére 911 308 igazolt fertőzöttet tartottak számon, a halálesetek száma 45 497, a meggyógyultaké pedig 190 710 volt.

Az új koronavírust először a közép-kínai Vuhanból jelentették 2019. december 31-én. Azóta több mint 45 ezer embert ölt meg világszerte, háromnegyedüket Európában, és az ENSZ szerint az 1945 óta az emberiséget sújtó legsúlyosabb pandémia (világjárvány) most az Egyesült Államokat fenyegeti.