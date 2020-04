Átmeneti kórházakat alakítanak ki Indiában

India több államában stadionokban alakítanak ki kórházakat az új típusú koronavírussal fertőzöttek részére, az indiai államvasutak pedig szerdán bejelentette, hogy mintegy 20 ezer vasúti kocsit egészségügyi ellátóhellyé alakít át. Segélyszervezetek az 1,3 milliárd lakosú ország egészében érvényben lévő karantén hajléktalanokra gyakorolt hatása miatt aggódnak.

Az új koronavírus veszélyére kívánja felhívni az emberek figyelmét sisakjával egy közlekedési rendőr az indiai Bengaluruban (Fotó: MTI/EPA/Dzsagadis Nv)

Az indiai államvasutak közleménye szerint az átalakított „karanténkocsik” összesen 320 ezer beteget tudnak majd fogadni. Arvind Kedzsrival, Újdelhi államminisztere bejelentette, hogy átmeneti kórházat rendeznek be a főváros egyik stadionjából, és több más állam kormánya hasonló intézkedésre készül.

Az 1,3 milliárdos ország miniszterelnöke, Narendra Modi március 24-én háromhetes országos házikarantént rendelt el, felszólítva az indiaiakat, hogy tartsák be a társadalmi távolságtartást, és maradjanak otthon.

Orvosok és segélyszervezetek felhívták a figyelmet arra, hogy a rendelkezés – amelyre Modi bírálói szerint India egyáltalán nem volt felkészülve – veszélybe sodorja az ország mintegy 4 millió hajléktalanját, akik egyebek közt a kijárási tilalommal elvesztették egyetlen megélhetési forrásukat is, a koldulást.

Több orvos jelezte, hogy ezek az emberek és a társadalom más, szegénységben élő rétegei általában véve is rossz egészségi állapotban vannak, így a vírus könnyen megbetegíti őket.

Segélyszervezetek figyelmeztetnek arra is, hogy a hajléktalanszállókon nincsenek megfelelő higiéniás körülmények, valamint – noha Delhiben például kötelezővé tették – a zsúfoltság miatt lehetetlen megtartani a társadalmi távolságtartást.

„A koronavírus terjedése egy ilyen közegben borzasztó lenne” – szögezte le Prakas Szing, az indiai legfelsőbb bíróság városi szegénységet vizsgáló bizottságának a tagja, kiemelve, hogy járványok esetén ezek az emberek az elsők közt esnek áldozatul a kórnak.

A házikarantén bírálói azt is a kormány szemére vetik, hogy a rendelet miatt munka nélkül maradt vendégmunkások esetenként több száz kilométert kénytelenek gyalogolni, hogy hazatérhessenek, így a nagyvárosokból széthurcolhatják a fertőzést.

Szerdára az indiai egészségügyi minisztérium jelentése szerint 240 új fertőzöttet regisztráltak, a jelentős növekedést pedig a Dzsamáat Tablíg nevű muszlim szervezet Delhiben megtartott fesztiváljára vezetik vissza. Az eseményen több ezer hívő vett részt, a fesztiválra érkező külföldiek közül pedig sokan nem érvényes vízummal érkeztek Indiába.

A szervezet – amely ellen rendőrségi eljárás indult – március elején Malajziában is hasonló rendezvényt tartott, amely után itt is jelentős növekedés történt a koronavírus-fertőzöttek számában. Indiai médiaértesülések szerint az új esetek közül 134 köthető a fesztiválhoz, a hatóságok megkezdték a fertőzöttek kontaktjainak a keresését.

A házikarantén katasztrofális hatással lehet az ország élelmiszerpiacára is, mert az India éléskamrájának számító északi államok mezőgazdasági munkások nélkül maradtak.

A munkaerőhiány hatással lehet a betakarítási munkákra is a világ második legnagyobb alapvető élelmiszer-gyártójának számító országban. Noha India néhány termékből, például búzából önellátó, a munkaerőhiány befolyásolhatja több termék exportját, például a rizsét és a zöldségekét is. Szakértők felhívják a figyelmet arra is, hogy nem csupán mezőgazdasági munkásokra van szükség, hanem szállítókra is.

Indiában jelenleg 1637 az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) bizonyítottan fertőzöttek száma, a vírus okozta betegség (Covid-19) halálos áldozataié pedig 45.