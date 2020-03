Osztrák oktatási miniszter: Minden diák lezárhatja a tanévet

Minden diák lezárhatja a tanévet, megfelelő feltételekkel, és egyiküknek sem lesz hátránya a koronavírus miatt kialakult helyzetből – jelentette ki Heinz Faßmann oktatási miniszter kedden egy bécsi sajtótájékoztatón.

Ésszel és szívvel fogják értékelni a tanulókat a tanév végi záróvizsgákon – jelentette ki Heinz Faßmann. Az oktatási miniszter kifejtette, áprilisban várhatóan még otthonról, digitális eszközök segítségével tanulnak majd a diákok, és csak húsvét után születik döntés arról, mikor térhetnek vissza az iskolapadokba, és hogy május 19-én megkezdődhetnek-e az érettségi vizsgák. Leszögezte ugyanakkor, hogy tisztességes feltételeket teremtenek minden tanuló számára a bizonyítvány megszerzéséhez.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy létrehoznak egy 13 millió eurós alapot, hogy kártalanítsák azokat, akiknek tervezett tanulmányi útja, illetve tanfolyama a koronavírus miatti rendkívüli helyzet miatt nem valósult meg. Segítséget kapnak még a szociálisan nehéz helyzetben lévő diákok; az a cél ugyanis, hogy ők is hozzájussanak a távoktatáshoz szükséges digitális eszközökhöz. Kilencszáz iskolai pszichológust is megbíznak, hogy vegyék fel a kapcsolatot azokkal a tanulókkal, akik március közepe óta nem elérhetők az oktatási intézmények számára; a tanárok pedig online-továbbképzésben részesülnek – tette hozzá.

Az osztrák főváros a leginkább veszélyeztetett csoportok helyzetén szeretne könnyíteni. Eddig háromszázezer 65 év feletti lakos kapott értesítést arról, hogy ötven euró értékben a legszükségesebb teendők elvégzésére taxi-utalványt kapnak. A támogatás egy 85 millió eurós azonnali segítségnyújtásra szánt pénzügyi csomag része. Az egykori Sophienspital kórház területén pedig szükségszállást alakítottak ki, százhúsz otthontalan számára.

Oswald Wagner, a Bécsi Orvostudományi Egyetem igazgatóhelyettese kiváló intézkedésnek, nagy lépésnek nevezte a szájmaszk kötelezővé tételét az üzletekben. Kifejtette: két hét múlva várhatóan kiderül, hatékonyak-e az új óvintézkedések. A szájmaszkok ugyanis nemcsak az esetleges fertőzéstől védenek, hanem attól is, hogy olyasvalakitől kapjuk meg a fertőzést, akinek nincsenek tünetei, vagy aki nem is tud arról, hogy megfertőződött koronavírussal.

Salzburg tartományban további három település, Altenmarkt im Pongau, Zell am See és Saalbach számára is vesztegzárat rendeltek el; Flachauban pedig szigorították a karantént, mostantól a munkából, illetve a munkába történő közlekedés sem megengedett.

Ausztriában kedd délutánig 10019-re emelkedett a betegek száma; ez az előző napihoz képest 9,32 százalékos növekedést jelent. Több mint 1100-an részesülnek kórházi kezelésben, közülük kétszázan intenzív osztályokon fekszenek. A halottak száma 131-re, a gyógyultaké pedig 1095-re nőtt. Továbbra is Tirol tartományban a legmagasabb a COVID–19 vírussal fertőzöttek száma (2334 fő), a második helyen van fertőzöttség tekintetében Alsó-Ausztria (1600 fő), a harmadik helyen pedig Felső-Ausztria (1500 fő).

